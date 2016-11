Bagger schaffen Platz im Bachbett

Fast alle Projekte zum Hochwasserschutz in den Augustusburger Ortsteilen sind fertig. Eine Garantie für trockene Füße ist das aber nicht.

Von Matthias Behrend

erschienen am 01.12.2016



Augustusburg. Dreieinhalb Jahre nach dem Hochwasser im Juni 2013 ist ein Großteil der daraus resultierenden Flutschutzmaßnahmen in den Augustusburger Ortsteilen fertiggestellt. Insgesamt fast 651.000Euro wurden investiert, um neue Bachdurchlässe anzulegen, Ufer zu befestigen oder Bachbetten auszubaggern. Auch eine neue Sportanlage wurde in Erdmannsdorf mit Flutschutz-Fördermitteln gebaut. Die Kleinsportanlage gegenüber der Grundschule ist Ersatz für den Auensportplatz, der 2002 und 2013 überflutet wurde und der nun im ausgewiesenen Überflutungsgebiet liegt. Der Stadtrat hat entschieden, dass der Auensportplatz als Sportanlage aufgegeben wird und die 145.000 Euro Fördergeld, die ursprünglich für die Reparatur der Hochwasserschäden gedacht waren, für den Bau einer neuen Kleinsportanlage verwendet werden. Die wurde im Juni eröffnet.

Schwerpunkt der Hochwasserschutzmaßnahmen waren die Ortsteile Hennersdorf und Kunnersdorf. Am Goldbach in Hennersdorf, wo im unteren Bereich ein Durchlass erneuert und das Bachbett verbreitert wurde, wird im kommenden Jahr weiter stromaufwärts noch einmal gebaut. Das ist dann die letzte Maßnahme. Die teuerste Baustelle war der Schwarzbach. Dort wurden von der Firma Flexitext ausgehend stromaufwärts in Richtung Sternmühlental auf einer Länge von zirka 200 Metern die Ufer in Stand gesetzt sowie Stützwände erneuert und Schlamm aus dem Bachbett geräumt. Große Steine, die in den Uferbereich gesetzt wurden, sollen die Fließgeschwindigkeit des Wassers abbremsen, sagt Hauptamtsleiter Kai-Michael Zille.

Bei allen Baumaßnahmen ging es nicht nur darum, Schäden zu beheben, sondern auch darum, Engstellen zu beseitigen. So wurden am Dittmannsdorfer Bach in Kunnersdorf nicht nur die Ufer in Stand gesetzt, sondern auch Material aus dem Bach gebaggert. "Das Bachbett war stellenweise bis zu 70 Zentimeter hoch mit Sediment und Steinen gefüllt", sagt Hauptamtsleiter Zille. Der Dittmannsdorfer Bach war beim Hochwasser 2013 an dieser Stelle über die Ufer getreten, weil Geröll und Schotter den Durchfluss durch die kleine Brücke verstopften, und hatte die Hennersdorfer Straße überschwemmt. Für das kommende Jahr plane der Landkreis, die Straßenbrücke zu erneuern, so Zille.

Am Kalten Bach in Erdmannsdorf wurde ebenfalls ein Durchlass und damit die Zufahrt zur Kleingartenanlage erneuert. Das Freibad war 2013 nur knapp einer Katastrophe entgangen. Die Beachvolleyballplätze wurden überflutet, das Becken blieb verschont. Dafür traf es die angrenzenden Kleingärten.