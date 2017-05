Bar-Inhaber landet bei Cocktailmeisterschaft auf zweitem Platz

erschienen am 21.05.2017



Zeulenroda/Flöha. Tilo Erdmann, der Inhaber der Bar Academy Sachsen Flöha, hat heute den zweiten Platz bei der Ostdeutschen Cocktailmeisterschaft 2017 in Zeulenroda errungen. Dabei handelt es sich um die Landesmeisterschaften von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Tilo Erdmann begeisterte die Jury mit einem Cocktail "Living Planet". "Enthalten sind Schottischer Whisky, Mangosirup, Limettensaft und Cranberrie-Juice", verriet der 50-Jährige am Abend. Seit 1996 nimmt er an den Ostdeutschen Meisterschaften teil. Voriges Jahr belegte er ebenfalls den zweiten Platz. Mit dem heutigen Erfolg qualifizierte sich Erdmann für die Deutschen Meisterschaften in Fleesensee (Mecklenburg-Vorpommern) im September. "Ich hoffe, dass ich dort gut abschneide", sagte Tilo Erdmann. (hh)