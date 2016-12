Bauarbeiten: Neue Pflastersteine für Kreisverkehr

erschienen am 06.12.2016



Mittweida. Am oberen Mittweidaer Kreisverkehr, Chemnitzer Straße/Hainichener Straße, beginnen Bauarbeiter heute mit Pflasterarbeiten. Das teilte das Landesstraßenbauamt mit. Die Rasengitterplatten, die beim Bau des Kreisverkehrs am äußeren Rand der Innenfläche verlegt worden waren, werden den Angaben zufolge wieder entfernt.

Stattdessen werde eine Rinne aus Pflastersteinen angelegt. "Die Rasengitterplatten wurden durch den Schwerlastverkehr teilweise verschoben, sodass Unfallgefahr besteht", sagte eine Sprecherin des Amtes. Die Arbeiten sollen etwa eine Woche andauern. Einschränkungen für Autofahrer werde es nicht geben. (fpe)