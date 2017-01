Baupläne prägen das Jahr in Oederan

Das Rathaus soll fertig saniert, einige Straßen sollen ausgebessert werden. Auch die moderne Technik rückt in den Fokus der Stadtverwaltung.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 04.01.2017



Oederan. Ein ereignisreiches Jahr mit kontrovers diskutierten Themen liegt hinter den Oederanern. So teilten die geplante Umgehungsstraße sowie der Umzug des Edeka-Marktes die Meinungen der Einwohner. Geschafft wurde 2016 vieles, doch einiges wird erst 2017 fertig. Und es gibt neue Aufgaben. "Freie Presse" nennt die wichtigsten.

Geschafft: Der Umzug des Edeka-Marktes lag zwar nicht im Aufgabenbereich der Stadtverwaltung, war aber dennoch ein wichtiges Thema für Oederan. Bürgermeister Steffen Schneider (Freie Wähler) schreibt in seinem Jahresrückblick deshalb auch: "Wir dürfen uns glücklich schätzen, in unserer kleinen Stadt einen derart qualitativ hochwertigen Markt zu haben." Zu den Bedingungen für die Ansiedlung gehörte auch die verkehrstechnische Anbindung: Ende 2016 wurden Fußgängerinsel, Fußwege und mehr geschaffen.

Geschafft wurden 2016 auch einige Bauprojekte, so zum Beispiel der Dammbau in Wingendorf und weitere Maßnahmen zur Hochwasserschadensbeseitigung, die Einweihung der Nahwärmeinsel, die Sanierung der Goethestraße sowie Anschaffungen und Baumaßnahmen bei den Feuerwehren der Stadt.

Die Daueraufgabe: Eine Ortsumgehung um Oederan ist schon seit Jahrzehnten der Wunsch vieler lärm- und abgasgeplagter Anwohner der B 173. Nach Unterschriftensammlungen, Stadtratsbeschlüssen pro Umgehungsstraße und politischen Grabenkämpfen in Bund und Land kam Ende 2016 das Aus. Die Straße darf laut Bundesverkehrsministerium zwar geplant werden, wird bis 2030 aber nicht gebaut. Es sei denn, eine als wichtiger eingestufte Straße wird nicht geschaffen. Der Stadtrat will diese kleine Chance weiterhin im Auge behalten.

Die Alltagsaufgabe: Zahlreiche Straßenbauprojekte stehen auch 2017 ganz oben auf der Oederaner Prioritätenliste. "Viele Straßen haben wir planungsseitig fertig in unseren Schubladen", sagt Bürgermeister Schneider. "Die bauseitige Umsetzung ist jedoch von der Bereitstellung von Fördermitteln abhängig." Neben Straßen in der Stadt, darunter die historische am Altmarkt, sollen auch in einigen der elf Ortsteile Huckelpisten verschwinden. So die Kreisstraße in Breitenau oder der Birkenweg in Memmendorf.

Die Schwerpunktaufgabe: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen bald wieder in das Rathaus am Markt einziehen. Das wird derzeit umfassend saniert. In den vergangenen Monaten sind dabei einige unliebsame und teure Überraschungen wie statische Probleme, historische Funde oder arsenhaltige Farbe aufgetaucht. Bürgermeister Schneider: "Ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr die Auswertung der Rohbauausschreibung auf dem Tisch haben und die normalen Bauarbeiten beginnen können."

Die Zukunftsaufgabe: Die Oederaner Rathausspitze hat sich auf die Fahnen geschrieben, das gesamte Stadtgebiet mitsamt aller Ortsteile nicht einfach nur mit schnellem Internet auszustatten. Vielmehr soll die bestmögliche Variante - Glasfaserkabel mit hoher Übertragungsrate - angeboten werden. Um das hinzubekommen, befindet sich Bürgermeister Schneider derzeit in Gesprächen mit einem Anbieter aus der Region. "Bis alles spruchreif ist, wird es aber noch dauern. Denn das Projekt ist sehr kostenintensiv und damit von Fördergeldern abhängig", sagt das Stadtoberhaupt. Schnelles Internet sei aber gerade für die ländliche Region sehr wichtig, um Unternehmen oder junge Familien anzulocken beziehungsweise zu halten.