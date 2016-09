Baustart unweit des HÃ¶llberges

Baustart unweit des Höllberges

Lange haben Anlieger und Kraftfahrer auf den Ausbau des Höllberges in Schellenberg gewartet. Jetzt wird endlich gebaut - aber noch nicht am Höllberg.

Von Knut Berger

erschienen am 29.09.2016



Schellenberg. Um den grundhaften Ausbau der Straße am Höllberg im Leubsdorfer Ortsteil Schellenberg haben der ehemalige Bürgermeister Ralf Börner, sein Nachfolger Dirk Fröhlich sowie Ortsvorsteher Jörg Porstmann (alle CDU) lange gekämpft. Jetzt geht es endlich mit der umfangreichen Sanierung los.

Zunächst wird der Baubetrieb aus Großrückerswalde am 10. Oktober damit beginnen, die Baustelle einzurichten und Baufreiheit zu schaffen. Die eigentlichen Bauarbeiten starten dann am 17. Oktober. Doch statt an der Steigung zwischen Höllmühle und Kirche drehen sich die Baumaschinen zunächst an einer anderen Stelle. Denn erst geht es der alten Bausubstanz zwischen Ortseingang auf Höhe der Firma Landtechnik Nürnberger bis zur Einmündung Dorfstraße an den Kragen. Bis zum Winter sollen dort Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert und der Fußweg gebaut werden.

"Das geschieht natürlich mittels einer Vollsperrung. Aber der Edeka Markt wird in dieser Zeit für die Kunden erreichbar bleiben", so Bürgermeister Fröhlich. Der Ablaufplan sieht vor, dass bis Dezember die Arbeiten soweit abgeschlossen werden können. "Das ist natürlich abhängig vom Wetter", sagte Fröhlich. Grundsätzlich sei es aber angedacht, dass der Bereich in den Wintermonaten wieder befahrbar ist. Im Frühjahr gehe es dann mit dem Kreuzungsbereich am Edeka-Markt weiter, dem schließen sich die Arbeiten zur Errichtung diverser Stützwände an. Ein genauer Zeitplan für diese Arbeiten wird später aufgestellt.

Die Gesamtinvestition rund um den Höllberg kostet voraussichtlich 2,5 Millionen Euro. Die Gemeinde Leubsdorf muss nur den Fußwegbau bezahlen und dafür 325.000 Euro ausgeben. Dafür bekommt das Leubsdorfer Rathaus 284.000 Euro Fördermittel überwiesen.

Wie der Bürgermeister weiter mitteilte, verläuft die offizielle Umleitung über Augustusburg, Waldkirchen, Borstendorf und Eppendorf. In diesem Zusammenhang machte das Leubsdorfer Gemeindeoberhaupt auch klar, dass das Höllberg-Terrain nicht die einzige Stelle ist, an der in Leubsdorf gebaut wird. Ab kommenden Dienstag ist die Kreuzung Hauptstraße/Borstendorfer Straße dicht. In den kommenden zwei Wochen werden dort die Fahrbahn saniert und neue Borde gesetzt. Anschließend geht es dann auf der Dorfstraße Richtung Einmündung Hammerleubsdorfer Straße weiter. Dort wird der zweite Abschnitt der Hauptstraße grundhaft ausgebaut.

Für den Schellenberger Ortsvorsteher Jörg Porstmann geht mit dem nun absehbaren Beginn der Bauarbeiten am Höllberg ein langer Kampf zu Ende. Bereits 2001 begann der Ortsvorsteher damit, sich für die Sanierung des Abschnitts, auf dem es zum Beispiel auch keinen Fußweg gibt, einzusetzen. "2006 haben wir dann die Bemühungen verstärkt, mussten dann unter anderem wegen diversen Umstrukturierungen im Straßenbauamt oft wieder beim Punkt Null anfangen", blickte Porstmann zurück. 2011 initiierte er mit dem Ortschaftsrat eine Unterschriftenaktion, in der sich Anlieger und Bürger der Gemeinde für eine Sanierung der Straße aussprachen.