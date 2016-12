Berlinerin gibt Geld für einen lange geplanten Gehweg

Die Stadt Flöha hat im laufenden Jahr bislang 10.700 Euro Spenden verbucht. Oft steckt eine persönliche Geschichte dahinter. Ein Beispiel.

Von Matthias Behrend

erschienen am 23.12.2016



Flöha. Der Weg zum Waldfriedhof in Plaue ist ein gefährliches Pflaster. Fußgänger müssen die Bundesstraße queren, dann an der stark befahrenen Straße entlang bis zum Abzweig der Eubaer Straße laufen. Erst dann wird es ruhiger. Das Problem ist bekannt, es gibt im Rathaus bereits seit 2011 ein Projekt für den Bau eines Gehweges, doch bislang scheiterte eine Realisierung am fehlenden Geld.

Das könnte sich jetzt ändern. Eine Frau aus Berlin hat im November 5000 Euro für den Bau des Gehwegs gespendet. Weitere 15.000 Euro sind angekündigt, sodass Anfang nächsten Jahres 20.000 Euro für den Bau des Gehwegs bereitstehen dürften. "Die Summe deckt natürlich nicht die Gesamtkosten für den Gehweg", sagt der Leiter der Bauverwaltung, Andre Stefan. Im Gespräch ist jetzt eine kürzere Variante von der Wehrstraße über die B 180 und dann etwas oberhalb entlang bis zum Pfand. Die Spenderin, die in Plaue aufgewachsen ist, den Großteil ihres Lebens aber in Berlin verbracht hat, will ihren Namen nicht veröffentlicht haben. Sie ist die Schwester von Klaus Reppe, und der ist in Flöha kein Unbekannter.

Klaus Reppe ist ebenfalls in Plaue aufgewachsen, ging 1954 in den Westen, um dort zu studieren, und lebte später in West-Berlin, wo er als Ingenieur bei Siemens arbeitete. Die Verbindung nach Flöha ist nie abgerissen. Etwa die Hälfte des Jahres verbringt Klaus Reppe in Flöha. Er hat vor fünf Jahren 20.000 Euro für eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Oberschule Flöha-Plaue gespendet, die seither auch Bestandteil des Unterrichts an der Schule ist.

Seine 78-jährige Schwester sei seltener in Flöha, sagt Klaus Reppe. Sie sei leider nicht mehr so mobil. Nach dem Tod ihres Mannes habe sie mit einem Teil des Erbes etwas Gutes tun wollen. Die ursprüngliche Idee, die Standuhr vor dem alten Plauer Rathaus wieder zum Laufen zu bringen, erwies sich wegen der Eigentumsverhältnisse als zu kompliziert. "Mir fiel ein, dass man auf dem Weg zum Plauer Waldfriedhof immer entlang der B 180 laufen muss." Als Reppe im Rathaus erfuhr, dass es bereits ein Projekt für einen Gehweg gibt, schlug er seiner Schwester vor, das zu unterstützen. "Sie fand das gut", sagt Klaus Reppe, und sie hoffe nun, dass sie den Gehwegbau noch miterleben kann.

Dass Klaus Reppe ausgerechnet an einen Gehweg gedacht hat, ist wohl kein Zufall. Der agile Pensionär hat zeit seines Lebens kein Auto besessen. Und das, obwohl er in jungen Jahren von Autos fasziniert war. "Irgendwann um 1960 herum fragte ich mich: Wie soll das gehen, wenn alle ein Auto besitzen?", sagt er. Er beantwortete für sich selbst diese Frage mit dem Entschluss, auf ein Auto zu verzichten. Reppe ist kein Öko-Diktator, aber er bezweifelt das Diktat ewigen Wachstums und führt deshalb selbst ein bescheidenes Leben.

So wie die Spende von Klaus Reppes Schwester für den Gehweg in Flöha-Plaue bestimmt ist, sind alle Geldspenden, die im Rathaus eingehen, an einen Verwendungszweck geknüpft. Die Verwaltung muss dafür sorgen, dass der vom Spender benannte Verwendungszweck erfüllt wird. Laut Sächsischer Gemeindeordnung müssen jede Geld- oder Sachspende und deren Verwendungszweck im Verwaltungsausschuss des Stadtrates benannt und beschlossen werden.