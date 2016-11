Beton, Stahl und acht alte Reifen: Was vom Wohnblock übrig bleibt

Die städtische Wohnungsgesellschaft hat einen Wohnblock im Sattelgut abreißen lassen. Jetzt liegt die Bilanz vor.

Von Matthias Behrend

erschienen am 25.11.2016



Flöha. Dass nach dem Abriss eines Wohnblocks vor allem Beton übrig bleibt, ist nicht überraschend. Aber was ist mit den acht Altreifen, die in der Auflistung des Abbruchmaterials auftauchen? "Die lagen noch in einem der Keller", sagt Frank Böttcher, Geschäftsführer der Wohnungsverwaltungs- und -baugesellschaft Flöha. Der Wohnblock an der Dr.-Kurt-Fischer-Straße ist der vierte Plattenbau im Sattelgut, den die städtische Tochtergesellschaft abgerissen hat. So wie an der Fritz- Heckert-Straße ist auch die aktuelle Abrissfläche für den Bau von Eigenheimen vorgesehen. "Die Grundstücke stehen in Kürze zum Verkauf", sagt Böttcher. Er schätzt, dass Platz für etwa drei Parzellen ist.

Es hat keine drei Wochen gedauert, bis der 1981 errichtete Plattenbau vom Typ IW 73 mit vier Eingängen, sechs Etagen und 48 Wohnungen verschwunden war. Inzwischen ist bereits Gras über die Fläche gewachsen. Bevor am 8. August der eigentliche Abriss begann, wurde die "Platte" beräumt und entkernt. Die reichlich 200 Kunststofffenster, die Balkontüren und die Hauseingangstüren wurden ausgebaut und weiterverkauft. Den Erlös beziffert Böttcher mit rund 4000 Euro. Trotzdem verursacht ein Abriss vor allem Kosten. Insgesamt 200.000 Euro waren es im Falle des Wohnblocks an der Dr.-Kurt-Fischer-Straße. Ein Teil der Summe wird gefördert. Die genaue Höhe der Förderung steht jedoch noch nicht fest, sagt Frank Böttcher. Unterm Strich wird für den Großvermieter ein erheblicher Eigenanteil bleiben.

Der Abriss selbst begann an der oberen Ecke des Plattenbaus. Die schweren Bagger arbeiteten sich mit ihren Zangen zur Mitte und nach unten vor. Die einzelnen Großplatten wurden einzeln abgetragen und zerbrochen, sodass die Stahlarmierung herausgelöst werden konnte. Beton und Stahl wurden fein säuberlich getrennt. "Ein Teil des Betons wurde auf einer anderen Baustelle wieder verwendet", sagt Böttcher. Der Stahl sowie andere Metallteile wurden vom Abrissunternehmen als Schrott verkauft. Der Großteil des Abbruchmaterials musste entsorgt werden. Neben den gut 4400 Tonnen Beton und Estrich ist vor allem Stahl (rund 60 Tonnen) angefallen. Sanitärkeramik fällt zum Beispiel unter die Rubrik Mischabfälle.

Der Plattenbau des Typs IW 73, die Abkürzung bedeutet Industrieller Wohnungsbau 1973, gehört zur Serie WBS 70. Das sind im Osten die dominierenden Mehrfamilienhäuser in Plattenbauweise. Der erste Plattenbau dieser Serie, 1973 gebaut und 1997/98 saniert, steht in der Oststadt von Neubrandenburg und seit 1984 unter Denkmalschutz.