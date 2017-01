Beton ist keine graue Maus mehr

Die Firma Betonstein Flöha kann eine lange Geschichte aufweisen. Nun hat ein neues Kapitel begonnen.

Von Matthias Behrend

erschienen am 27.01.2017



Flöha. Es ist noch nicht lange her, da hatte Beton einen schlechten Ruf. Der Baustoff war Symbol für den industrialisierten Wohnungsbau der DDR, und zwischen Großplatte und Terrazzoplatte gab es nur ein tristes Einerlei. Die Zeiten sind vorbei. Der Baustoff Beton hat einen Imagewandel vollzogen. Mit Beton kann man nicht mehr nur schnell, stabil und haltbar bauen, sondern auch schick, farbenfroh und filigran. Möbel aus Beton sind ein Trendprodukt. "Das liegt vor allem an der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten", sagt Alfons Rölke, gelernter Betonstein- und Terrazzobauer, Meister und Geschäftsführer der Firma Betonstein Flöha mit aktuell 14 Mitarbeitern.

Der Betrieb ist 1992 aus der PGH Betonstein hervorgegangen, die 1958 als erste regionale Produk- tionsgenossenschaft gegründet wurde und die ihren Sitz an der Rudolf-Breitscheid-Straße hatte. Der Betrieb war mitten im Wohngebiet eingezwängt wie ein Fremdkörper.

2012 zog das Unternehmen ins Gewerbegebiet nach Falkenau - ein räumlicher Befreiungsschlag für die Betonsteinbauer. Auf dem rund 10.000 Quadratmeter großen Firmengelände ist genug Platz für eine moderne Produktionshalle, Sozial- und Büroräume, und es gibt ausreichend Lagerflächen. Rölkes Söhne Stefan und Michael sind ebenfalls Betonstein- und Terrazzobauer, haben Meisterabschlüsse und im Betrieb Fuß gefasst. "Die Nachfolge ist gesichert", sagt der Senior. Und damit auch die Erweiterung. Geplant ist Rölke zufolge eine zweite Produktionshalle.

Das Geschäft läuft gut. "Wir können nicht klagen", sagt Alfons Rölke. Der jährliche Umsatz des Unternehmens bewege sich um die Eine-Million-Euro-Marke. Die Flöhaer Betonbauer liefern vorrangig individuell geplante Beton-Bauteile nach Kundenwunsch. Das heißt, der Auftraggeber liefert seine Vorstellungen per Skizze oder Planzeichnung. Im Betonsteinwerk wird dann die Form hergestellt und das Betonteil gegossen. Die Kunden sind Händler, Baufirmen oder Privatleute, die aus ganz Deutschland kommen. Häufig landen die Kunden nach einer Internet-Suche in Flöha.

Gefertigt werden im Betonsteinwerk Einzelteile bis zu zehn Tonnen Gewicht und 18Metern Länge. Die Palette reicht von Standardelementen wie Treppen oder Blockstufen bis hin zu besonderen Aufträgen. Ein solcher waren etwa die Einzelteile für die Kriegsgräberstätte in Nennigmühle. Der Obelisk erinnert an 96 Soldaten der Roten Armee, die in Kriegsgefangenschaft ermordet und am Ort des Ehrenmals begraben wurden. Die Gedenkstätte wurde 2009 durch Randalierer stark beschädigt und deshalb 2015 neu aufgebaut. Die fallenden Dominosteine am Medienzentrum in Mittweida, die Einfassungen für die Muschelminna in Görlitz, Brunnenanlagen in Chemnitz oder die farbigen Betonbänke an der Eppendorfer Oberschule sind weitere Beispiele dafür, wie die Flöhaer Betonsteinbauer handwerkliches Geschick mit künstlerischer Kreativität verbinden.

Während der Wintermonate läuft der Geschäftsbetrieb in der Baubranche naturgemäß etwas ruhiger. Die Zeit wird im Betonsteinwerk Flöha dafür genutzt, um beispielsweise Serienelemente vorzuproduzieren - Säulen oder Fenstersimse zum Beispiel.

Beton hat Zukunft, sagt Alfons Rölke. Und der Betrieb auch. Drei Auszubildende gibt es zurzeit. Jedes Jahr kommt ein neuer Lehrling dazu. Die Fluktuation unter den Mitarbeitern sei gering. Das spricht für ein gutes Betriebsklima. Rölke arbeitet selbst seit 1966 im Betonsteinwerk, hat einst hier gelernt und führt jetzt den Betrieb. Er ist 65 Jahre alt und die Nachfolge geklärt. Rölke könnte sich zur Ruhe setzen. Aber solange er sich gut fühlt und Freude an der Arbeit hat, baut er auf Beton.