Betrugsprozess: Geschädigte Kunden berichten über finanzielle Verluste

erschienen am 23.11.2016



In einem Prozess am Landgericht Chemnitz, in dem sich ein 43-Jähriger aus dem Raum Flöha wegen Betrugs in mehr als 200 Fällen verantworten muss, kamen am heutigen zweiten Verhandlungstag einige der Geschädigten zu Wort. Die vorsitzende Richterin befragte die Zeugen, wie sie in den Jahren 2009 und 2010 dazu gekommen sind , dem Angeklagten jeweils ihre finanziellen Mittel als Darlehen zur Verfügung zu stellen. Es handelte sich dabei um Summen jeweils zwischen 2000 und 700.000 Euro, mit denen der Angeklagte angeblich ein beinahe risikoloses sicheres Anlagegeschäft mit einem lukrativen Zinsertrag abwickeln wollte. Die vorgeladenen Zeugen berichteten jedoch einstimmig, dass es nach kurzer Zeit zu Zahlungsschwierigkeiten des Angeklagten kam. Offenbar hatte der Beschuldigte entgegen seiner Versprechen mit hochriskanten Aktien an der Börse spekuliert. Letztlich konnte der angebliche Finanzexperte weder die versprochenen Zinsen noch die geliehenen Geldsummen zurückzahlen. Insgesamt blieb er seinen damaligen Kunden eine Summe von rund 3,5 Millionen Euro schuldig. In der nächsten Woche wird der Prozess fortgesetzt. (vt)