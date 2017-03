Big Band der Bundeswehr kommt zu Sommerkonzert

erschienen am 06.03.2017



Das Blasorchester der Stadt Flöha bekommt zu seinem 60. Geburtstag in diesem Jahr ein besonderes Geschenk: Die Big Band der Bundeswehr, eine der besten Musikgruppen dieser Art in ganz Deutschland, wird am 30. Mai ein Sommerkonzert auf dem Gelände der Alten Baumwolle geben. Das Ensemble spielt 25 Benefizkonzerte pro Jahr, Vereine oder Städte können sich um einen solchen Auftritt bewerben. "Dass es bei uns ausgerechnet im Jubiläumsjahr klappt, ist besonders schön", sagte Thomas Posselt, Chef des Blasmusikvereins. Der Eintritt zum Konzert ist frei, die Mitglieder wollen während des Konzertes Spendengelder für die Anschaffung neuer Musikinstrumente für ihre Nachwuchsmusiker sammeln. (tre)