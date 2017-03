Big Band der Bundeswehr will Flöha den Swing blasen

Das Blasorchester der Stadt hat das Ensemble eingeladen. Dass es Ende Mai ausgerechnet imJubiläumsjahr der Mittelsachsen klappt, finden die umso schöner.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 07.03.2017



Flöha. Die "Alten Kameraden" wird es nicht zu hören geben. Darauf legten alle Beteiligten der gestrigen Pressekonferenz besonderen Wert. "Wir spielen keine Marschmusik", betonte Peter Breidbach. "Wir machen Pop, Rock und Swing. Und damit wollen wir gemeinsam mit den Flöhaern und ihren Gästen eine tolle Sommerparty feiern."

Breidbach ist Hauptfeldwebel der Bundeswehr und als Technischer Leiter für deren Big Band verantwortlich. Eben jene Big Band, die am 30. Mai ein Benefizkonzert auf dem Gelände der Alten Baumwolle in Flöha geben wird. "Wir haben uns für dieses Konzert beworben und waren völlig baff, dass es gleich geklappt hat. Auch noch in unserem Jubiläumsjahr. Das ist großartig", sagte Thomas Posselt, Vorsitzender des Blasorchesters der Stadt Flöha, das vor 60 Jahren gegründet wurde.

Der Musikverein fungiert beim Konzert unter freiem Himmel als Veranstalter, die Stadtverwaltung sagte gestern in Person von Oberbürgermeister Volker Holuscha (Linke) ihre Unterstützung zu. "Dass dieses Konzert nach Flöha geholt werden konnte, ist nicht nur ein Glücksfall für den Verein, sondern auch für die Stadt", sagte das Stadtoberhaupt. "Es bedeutet für alle Beteiligten aber auch einen großen Aufwand, wir freuen uns also über jeden freiwilligen Helfer."

Auf dem Gelände der Alten Baumwolle soll am 30. Mai eine Open-Air-Konzertfläche entstehen. Die Big Band der Bundeswehr reist mit vier großen Trucks an, in denen sich die nach eigenen Angaben größte mobile Bühne Deutschlands versteckt. "80 Tonnen Material bringen wir mit, dazu eine ganz neue Lichtshow", kündigte Peter Breidbach an. Außerdem habe die Band seit diesem Jahr neue Sängerinnen und Sänger, darunter mit der Britin Jemma Endersby eine renommierte Künstlerin, die schon mit Musikgrößen wie den Fantastischen Vier, Rea Garvey oder Revolverheld auf der Bühne gestanden hat.

Dass die Big Band der Bundeswehr, eine der besten Musikgruppen ihrer Art in ganz Deutschland, nach Flöha kommt, hat im Grunde nichts mit dem Jubiläum des hiesigen Blasorchesters zu tun. "Das ist tatsächlich Zufall und Glück", sagt Martin Müller. Der zweite Vorsitzende des Vereins ist für die Organisation der Veranstaltung zuständig. Er erklärt: "Das Ensemble spielt ausschließlich Benefizkonzerte, auch zu uns kommen sie, damit wir in diesem Rahmen Spenden für unsere Nachwuchsmusiker sammeln können." Die Musiker werden ohne Gage auftreten, der Eintritt soll für alle Besucher frei sein. Die Veranstalter hoffen auf mehr als 2000 Besucher.