Biker trotzen auf Schloss Augustusburg dem Winter

Der Nachtskilauf in Augustusburg ist gestern Abend abgesagt worden. Die Biker haben ihr Fest begonnen - mit einigen Hindernissen.

erschienen am 14.01.2017



Augustusburg. Sturmtief Egon hat gestern rund ums Schloss Augustusburg für Aufregung gesorgt: So kämpften bereits in der Nacht die Winterbiker um ihre Zelte. Behinderungen gab es tagsüber wegen starker Schneeverwehungen, zerrissener Stromleitungen und querstehender Lkw. Kurzfristig abgesagt wurde für den Freitagabend der Nachtslalom um den Skipokal der "Freien Presse". Grund für die Entscheidung war der Schneesturm, der den Wettkampf unmöglich machte. Der Wettkampf soll heute, 17 Uhr, auf Rosts Wiesen mit den Wertungen für den Nachwuchs beginnen.

Die Motorradfahrer, die bereits am Donnerstagabend angereist waren, hatten eine stürmische, zum Teil auch schlaflose Nacht hinter sich. "Wir mussten immer wieder raus, um das Zelt zu sichern", berichtet ein Biker. Vom Campingzelt nebenan sind nur noch ein paar Leinen zu sehen. Der Wind weht so stark, dass man sich kaum unterhalten kann. Motorräder drohen vom Ständer zu kippen.

Am Mittag serviert Helena Horáková "obdachlos" gewordenen Bikern heißen Kaffee und Tee. Die junge Frau vom Schloss Augustusburg brachte den Männern aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen bereits zum Frühstück Heißgetränke. "Das gab es noch nie", sagt ein Stammgast und freute sich über den Service. Sturmtief Egon hatte den Teilnehmern des Wintertreffens die Zelte zerfetzt. Schlossherrin Patrizia Meyn stellte ihnen kurzerhand eine Garage auf dem Schlossgelände als Notunterkunft zur Verfügung.