Blaue Maut-Säule blitzt nicht - Autofahrer bremsen trotzdem

Seit zwei Wochen steht an der B 173 ein Gerät, das aussieht wie ein Blitzer. Viele Autofahrer sind irritiert. Ist die Vorsicht begründet?

Von Matthias Behrend

erschienen am 17.12.2016



Niederwiesa. Sie steht am rechten Straßenrand der B 173 in Fahrtrichtung Flöha, kurz nach dem Ortsausgang Chemnitz, ist neu, rund vier Meter hoch und blau und sieht aus wie ein Blitzer. Das Bremslichtgewitter trotz Tempo 100 an dieser Stelle zeigt, dass anscheinend sehr viele Autofahrer die Maut-Kontrollsäule für einen Blitzer halten. Seit Monatsanfang steht die blaue Säule und funktioniert zunächst im Testbetrieb. Der vierspurige Abschnitt der B 173 ist bereits seit Juli 2015 für Lkw ab 7,5 Tonnen mautpflichtig.

Der vom Bund beauftragte Maut-Betreiber Toll Collect hat im Oktober damit begonnen, Kontrollsäulen an Bundesstraßen aufzustellen. Die Säule an der B 173 ist die erste in Sachsen. Die Geräte lösen die von Autobahnen bekannten Maut-Kontrollbrücken ab. Die Kombination verschiedener Messtechnologien ermöglicht eine Erfassung vom Straßenrand aus. Das Bundesverkehrsministerium teilte mit, die Maut-Kontrollsäulen seien so gestaltet, dass "eine Verwechslung mit Geschwindigkeitskontrollen ausgeschlossen ist". Deshalb sind die Kontrollsäulen bewusst höher als ein Blitzer und zudem blau, sagt Claudia Steen aus der Toll-Collect-Pressestelle: "Alles, was blau ist, blitzt nicht." Gut gesagt, die Autofahrer sind aber irritiert, wie das tagtägliche Bremslichtgewitter auf der B 173 zeigt. In der Gemeindeverwaltung Niederwiesa gab es in den vergangenen zwei Wochen mehrfach Anrufe mit der Frage, was denn das für ein komischer neuer Blitzer sei. Vielleicht bremst aber auch das schlechte Gewissen? "Ja, das kann natürlich sein", sagt Claudia Steen.

Kann auch sein, dass die Verwechslung mit einem Blitzer unvermeidlich ist. Hersteller der Maut-Säulen ist Jenoptik. Das Unternehmen aus der Saale-Stadt ist Systemlieferant für Toll Collect. Der Auftragswert für die etwa 600 Geräte, die bis Mitte 2018 bundesweit aufgestellt werden, liege im mittleren zweistelligen Millionenbereich, hat Jenoptik Mitte Oktober mitgeteilt. Und: Sämtliche Komponenten für die Mautkontrolle seien in einem Gehäuse integriert, heißt es, dessen Gestaltung sich am Traffi-Tower 2.0 orientiere. Den Traffi-Tower 2.0 kennt jeder Kraftfahrer: Das sind die Design-Blitzer-Säulen mit der mattschwarzen Front und den Seitenblechen aus Edelstahl. Mancher Autofahrer dürfte bei der neuen Maut-Kontrollsäule zudem an den Super-Blitzer denken, der an der Zwickauer Straße in Chemnitz zugleich Tempo- und Rotlichtverstöße registriert.

Die neue Maut-Kontrollsäule, die zurzeit noch im Testbetrieb läuft, erfasst ausschließlich Maut-Daten - also amtliches Kennzeichen, das Signal der im Laster verbauten Maut-Geräte sowie die Achszahl der Fahrzeuge, die für die Höhe der Mautabgabe ausschlaggebend ist. Claudia Steen beteuert, dass keinerlei Geschwindigkeiten oder Fahrzeugabstände ermittelt werden. Mit dem Maut-Gesetz sei die Erfassung und Verwendung von Daten sehr viel strenger geregelt als zum Beispiel in der Telekommunikation. "Ergibt der Abgleich, dass die Maut ordnungsgemäß bezahlt wurde, werden die erfassten Daten sofort gelöscht", sagt die Toll-Collect-Sprecherin.