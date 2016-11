Börnichen putzt die drei Weisen aus dem Morgenland heraus

Der 1. Advent naht mit Riesenschritten. Noch sind gut zwei Wochen Zeit, die großen Weihnachtssymbole in den Orten aus dem Sommerschlaf zu wecken. Hier und da hat der Wecker schon geklingelt.

Von Holk Dohle

erschienen am 11.11.2016



Börnichen. In Börnichen können die drei Weisen aus dem Morgenland und eine Gruppe von Sternsingern noch 14 Tage schlummern. Am Sonntag, 20. November, also eine Woche vor dem 1. Advent, ist die Sommerpause dann aber endgültig rum. Dann nehmen die 15 Figuren auf den zwei oberen Plattformen der Ganzjahrespyramide des Börnichener Heimatvereins den Platz der Sommerfiguren ein. Nur die unterste Etage, auf der verschiedene Handwerke dargestellt sind, die es in dem zur Stadt Oederan gehörenden Dorf gibt, dreht sich auch während der Adventszeit unverändert.

"Bevor die Pyramide am 27. November dann feierlich angeschoben wird, werden natürlich noch die Elektrik geprüft und die Glasscheiben geputzt", sagt Elke Hopf. Für die weihnachtliche Musik, die dann jeden Abend bei Kerzenschein erklingt, werde es ebenfalls einen Probelauf geben, so die Vorsitzende des Heimatvereins weiter.

Die 2011 auf Initiative des Heimatvereins angefertigte und durch Spenden der Dorfbewohner finanzierte Pyramide sei aber ganzjährig ein Publikumsmagnet, sagt Elke Hopf. Durch die unmittelbare Nähe zum Park blieben viele Besucher auch im Sommer vor dem Schmuckstück stehen, berichtet die Börnichenerin, die vor einem Jahr ihren Vater Gotthard Nobis an der Vereinsspitze ablöste.

Im Sommerlager der Flöhaer Weihnachtspyramide ist es mit der Ruhe ebenfalls bald vorbei. Denn bevor das Mitte der 1980er-Jahre in der Firma Raum- und Tafelschmuck Gahlenz entstandene Prachtstück mit dem Laster vom Lager an der Friedhofstraße auf ihren angestammten Platz vor dem Rathaus gebracht wird, müssen die Buden für den Adventszauber an der Georgenkirche aufgestellt werden. "Bis zum 1. Advent soll dann aber auch die Pyramide stehen", sagt Bauhofchef Stanimir Enew. Defekte Lampen und kaputte Gläser seien bereits vorm Einlagern gewechselt beziehungsweise repariert worden. Trotzdem werde noch einmal alles geprüft. Das gelte auch für den Schwibbogen, der auf der Baumwollbrücke für Weihnachtsstimmung sorgen soll. An dem Lichterbogen seien die Instandsetzungsarbeiten jedoch viel umfangreicher ausgefallen. Denn in der letztjährigen Weihnachtssaison hatten Vandalen versucht, den Schwibbogen in die Zschopau zu werfen und ihn dabei erheblich beschädigt.

Zerstörungen am Weihnachtsschmuck im Ort hätten in den vergangenen Jahren zum Glück nachgelassen, sagt Michael Thiemer. Der Niederwiesaer Bauhofleiter muss das Aufstellen von gleich drei Pyramiden koordinieren. Die große Pyramide stehe wie immer auf dem Rathausplatz, die zwei kleineren vor der Sparkasse und dem Gemeindehaus. Der Startschuss für das Schmücken fällt am 21. November. Mit einer Arbeitsbühne würden dann auch die Lichterketten auf dem Rathausvorplatz und an der Dresdner Straße in Niederwiesa sowie an der Schloss- allee in Lichtenwalde angebracht. Mit dem Anschieben der Pyramide am 1. Advent erstrahle die Beleuchtung dann erstmals.

Stattliche 4,60 Meter hoch ist die Eppendorfer Weihnachtspyramide. Auf drei Etagen drehen sich 18 Figuren im Kreis. Und das bereits seit 48Jahren. Lediglich der Weihnachtsmann und der Nussknacker sind vor zwei Jahren durch neue Figuren ersetzt worden. Wie alle Pyramidenfiguren und auch die Pyramide an sich entstanden auch die beiden Neuzugänge in den geschickten Händen der Eppendorfer Schnitzer. "Wir sind nur noch zu dritt", sagt Matthias Simmrodt. Der 49-Jährige ist seit dem Tod des langjährigen Vorsitzenden und Schnitzer-Urgesteins Reinhold Karasek Chef des Eppendorfer Schnitzervereins, zu dem noch Kai Putzschke und Bernd Poller gehören. Der Aufbau der Pyramide auf dem Eppendorfer Albertplatz soll trotz der dünnen Personaldecke erst am Vortag des 1. Advents erfolgen. Technisch auf Vordermann sei das gute Stück im Sommer gebracht worden. Die Elektrik wurde erneuert und der Motor neu gelagert.

Das Anschieben von Pyramiden sowie andere traditionelle Bräuche läuten auch in anderen Orten der Region die Adventszeit ein. So können sich auch die Bewohner von Falkenau, Kleinhartmannsdorf, Großwaltersdorf, Hohenfichte, Marbach, Augustusburg, Erdmannsdorf, Leubsdorfer oder Schellenberg auf den 1. Advent freuen.