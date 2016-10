BohrpfÃ¤hle sorgen fÃ¼r StabilitÃ¤t

Bohrpfähle sorgen für Stabilität

Die Rettungswache in Flöha wird derzeit um einen Sozialtrakt erweitert. Dabei müssen die Bauleute aber beim Bau des Fundamentes eine besondere Technologie anwenden.

Von Knut Berger

erschienen am 14.10.2016



Flöha. An der Rettungswache in Flöha geht es derzeit deutlich lauter als gewöhnlich zu. Denn eine Spezialfirma aus Delitzsch rammt aktuell mit schwerer Technik Bohrpfähle in das Erdreich. Damit wird die Grundlage dafür geschaffen, an das reichlich zwei Jahrzehnte alte Gebäude anzubauen. An die bestehende Fahrzeughalle wird ein zweigeschossiges Funktionalgebäude gebaut, in dem sich Büro- und Sozialräume für die Rettungssanitäter sowie den Notarzt befinden.

Unmittelbar nach dem Flöhaer Feuerwehrfest, dass traditionell am ersten Septemberwochenende stattfand , wurde die Baustelle eingerichtet. Seit einem Monat ist das erste Bauhauptgewerk mit den Gründungs- und Erschließungsarbeiten tätig. Zurzeit erfolgt die Bohrpfahlgründung, die aufgrund der geologischen Zusammensetzung des Baugrundes in der Flussaue zwingend notwendig ist. Wie das Landratsamt Mittelsachsen auf Anfrage mitteilte, sollen diese Arbeiten Ende November mit der Fertigstellung der Bodenplatte abgeschlossen werden. Die Ausschreibungen für die folgenden Gewerke laufen, sodass es im März nach einer Winterbaupause mit den Rohbauarbeiten weiter gehen kann. Läuft alles nach Plan, soll der Sozialtrakt im Dezember 2017 übergeben werden. Bisher befanden sich die Sozialräume im Untergeschoss. Während der Hochwasserkatastrophe 2013 waren diese Räume verwüstet worden. Deshalb wird die Baumaßnahmen auch durch den Freistaat Sachsen und die Bundesrepublik Deutschland zu 100 Prozent gefördert, die Baukosten belaufen sich auf rund 1,3 Millionen Euro. Das bestehende Untergeschoss unter der Fahrzeughalle wird leergezogen und stillgelegt.

Durch den Anbau verbessern sich die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter enorm. "Dieses ist schon allein der Tatsache geschuldet, dass in die vorhandenen Räume im Untergeschoss wenig Tageslicht durch die kleinen Oberlichter gelangte. Für den neuen, lichtdurchfluteten Anbau wurden entsprechende Flächen nach den neuesten Vorschriften für den Neubau von Rettungswachen geplant", sagte Cornelia Kluge, Pressereferentin des Landratsamtes.