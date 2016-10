Brandhaus: Staatsanwalt plÃ¤diert fÃ¼r Geldauflage

Brandhaus: Staatsanwalt plädiert für Geldauflage

erschienen am 12.10.2016



Flöha. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz hat ihre Ermittlungen wegen des Wohnhausbrandes an der B 173 in Flöha am 12. Januar abgeschlossen. Ermittelt wurde wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen einen der beiden Hauseigentümer. Wie die Sprecherin der Strafermittlungsbehörde, Ingrid Burghart, auf Nachfrage sagt, sei dem Beschuldigten angeboten worden, das Verfahren gegen die Zahlung einer Geldauflage zugunsten einer gemeinnützigen Einrichtung einzustellen. "Die Auflage wäre geeignet, das öffentliche Interesse an einer Strafverfolgung zu beseitigen, zumal der Beschuldigte Miteigentümer des Hauses ist", so Ingrid Burghart. Bis zum 10. November hat der Beschuldigte Zeit, sich zu entscheiden, ob er den Geldbetrag bezahlen will, was dann wiederum bis zum 25. Januar erfolgen muss. Stimmt er nicht zu, entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob ein Strafbefehl erlassen oder Anklage erhoben wird, was wiederum ein Verfahren vor dem Freiberger Amtsgericht zur Folge hätte. David Weber sagte am Mittwoch, dass die Entscheidung noch nicht gefallen sei und dass sein Bruder Markus der Beschuldigte ist. Über Einzelheiten wollte er sich am Mittwoch nicht äußern. Die Brüder sind die Hausbesitzer. Sie waren zum Zeitpunkt des Brandes am Morgen des 12. Januar nicht zu Hause. (mbe)