Bye, bye,lieber Schneemann! schön war's ...

erschienen am 21.02.2017



Was hatte die Zimmerei Arnold aus Erdmannsdorf doch für einen prächtigen Mitbewohner! Ein paar kalte Winterwochen lang residierte der riesige Schneemann in Zimmermannskluft auf dem Gelände der Firma und war ein regelrechter Besuchermagnet. Alle wollten mit ihm gesehen werden (siehe Foto links). Damit ist es aber nun vorbei. Der Schöne ist seit Freitag ganz ohne Kopf - und gar nicht mehr schön (siehe Foto rechts). "Es ist zum Heulen", haben die Zimmermannsleut auf ein Schild geschrieben und dem allmählich zerfließenden coolen Kameraden angesteckt. Mit viel Liebe hatten sie ihn gebaut: Als Gemeinschaftswerk von Vater und Sohn Arnold, Geselle Marcus Müller und dessen Bruder Georg. Der Schneemann hat in den vergangenen Tagen viel geweint - immerhin herrscht Tauwetter. Und deshalb fiel am Ende auch der Kopf. Man könnte also sagen: Der eisige Freund starb eines natürlichen Todes. Bye, bye, Schneemann! Schön war's ... (emst)