Charity: Kita-Fest fÃ¼r Afrika

Charity: Kita-Fest für Afrika

erschienen am 07.09.2016



Flöha. Beim Tag der offenen Tür am Sonnabend in der Kindertagesstätte Baumwollzwerge sammelt die Agentur "W3Work" Spenden für Kinder in Mang'oto, einem Bergdorf in Tansania. Gefragt sind Bekleidung und Schuhe für Babys und Kleinkinder, Schlafsäcke und Spielzeug, das möglichst auch einen pädagogischen Wert hat oder im Freien verwendet werden kann. Es sollte kein elektrisches oder elektronisches Spielzeug sein, das Batterien benötigt. W3Work, die ihren Sitz in Chemnitz und Memmendorf hat, arbeitet seit neun Jahren mit einer Kirchgemeinde in Sachsen-Anhalt zusammen, die verschiedene Hilfsprojekte in der abgelegenen Bergregion des ostafrikanischen Landes trägt. In der Vergangenheit waren das zum Beispiel die Einrichtung eines kleinen Cafés oder die Unterstützung von Frauen beim Start in die Selbstständigkeit als Näherin. (mbe)

Tag der offenen Tür Kita "Baumwollzwerge" in Flöha am Samstag, 14 bis 18 Uhr.