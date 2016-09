Chinaseuche wÃ¼tet in KaninchenstÃ¤llen

Chinaseuche wütet in Kaninchenställen

Im Sommer haben viele Halter Verluste beklagen müssen. Tierärzte nennen die Lage dramatisch und raten zum Impfen.

Von Matthias Behrend

erschienen am 14.09.2016



Augustusburg/Flöha. Es ist eine Situation, wie sie Dr. Hans Sachsenröder in den vergangenen Wochen häufig erlebt hat: Der Tierarzt stand gestern in Augustusburg vor einem Kaninchenstall und musste eine traurige Bilanz ziehen: Von sieben Tieren haben nur zwei überlebt. Die anderen waren tot. Gestorben an der sogenannten Chinaseuche, deren Erreger ein Virus mit dem Namen RHD ist, der vor allem durch stechende Fluginsekten übertragen wird, aber auch durch verunreinigtes Futter oder ganz einfach von einem erkrankten Tier zum anderen.

Es ist eine der gefährlichsten Kaninchenseuchen, fast alle erkrankten Tiere sterben innerhalb kurzer Zeit qualvoll. Die Kaninchen sind zuerst apathisch, verbluten innerlich und ersticken meist am eigenen Blut. Nicht selten werden in den Sommermonaten komplette Bestände ausgelöscht. Seit Mitte der 1980er-Jahre ist die Krankheit bekannt, der einzig wirksame Schutz ist die Immunisierung durch regelmäßige Impfungen.

Tierarzt Sachsenröder (68) aus Augustusburg nennt die aktuelle Lage dramatisch wenngleich es keine belastbaren Zahlen gibt, weil die Krankheit nicht meldepflichtig ist. "Wir hatten ein paar Jahre Ruhe", sagt Sachsenröder. Das habe anscheinend dazu geführt, dass manche Halter den Impfschutz vernachlässigt haben. Dazu kommt, dass im Frühsommer der Impfstoff plötzlich knapp war. Der Tierarzt schätzt, dass in diesem Jahr regional etwa 80 Prozent der Bestände betroffen sind.

Sein Kollege Dr. Christian Bauer (76) aus Grünhainichen teilt diese Einschätzung. "In Leubsdorf und Eppendorf ist es ganz schlimm", sagt er. In Erdmannsdorf, wo Bauer seit Jahren den örtlichen Kaninchenzüchterverein betreut, gibt es bei den Züchtern dagegen bislang keinen einzigen Krankheitsfall. "Die Bestände sind regelmäßig durchgeimpft", sagt der Veterinär. Das könnte eine Erklärung sein.

Wobei die Impfung, die zwischen 2 und 5 Euro kostet, zwar einen hohen Schutz bietet, doch längst keine Garantie mehr. Denn seit ein paar Jahren gibt es einen neuen Virustyp RHD V2, der aggressiv ist und gegen den der bisherige Impfstoff anscheinend nicht ausreichend schützt.

Tierärzte wie Hans Sachsenröder empfehlen eine Mehrfachimpfung der gesamten Bestände. "Zunächst sollte zweimal im Abstand von 21Tagen geimpft werden, dann weiter im Abstand von sechs Monaten", sagt Sachsenröder. Geimpft werden sollten aber nur gesunde Tiere. Auch der Tierschutzbeauftragte des Landesverbandes der Rassekaninchenzüchter, Frank Scholz, empfiehlt die doppelte Grundimmunisierung der Jungtiere und danach die Wiederholungsimpfung alle sechs Monate.

Dazu gibt es Maßnahmen, um einer Infektion vorzubeugen. Gerd Marusczyk, Vorsitzender der Rassekaninchenzüchter in Falkenau, verzichtet beispielsweise vorsorglich auf Grünfutter, das als Träger der Erreger gilt. Über Nacht setzt er zudem Scheiben in die Stalltüren ein, um Insekten fernzuhalten. "Bislang habe ich keine Verluste", sagt er. Allerdings hat er derzeit nur Alttiere im Bestand, die alle geimpft sind. Im Verein, der aktuell 13 Mitglieder zählt, gebe es dagegen einige Krankheitsfälle.

Die Verluste seien wohl auch höher als in den vergangenen Jahren, schätzt Marusczyk. Aber nicht so hoch, dass Auswirkungen auf die im Kürze beginnende Ausstellungssaison befürchtet werden müssten.