Den Bibern im Landkreis auf der Spur

Der Nager staut Flüsse an und gilt mancherorts als unbequemer Gast. Dabei kann er Bauherrn helfen. Wie das funktioniert, hat eine Studentin aus Langhennersdorf erforscht.

Von Heike Hubricht

erschienen am 07.02.2017



Langhennersdorf/FReiberg. Wo kann der Biber in Mittelsachsen Flussauen renaturieren? Diese Frage hat Lisa Pönitz aus Langhennersdorf in ihrer Bachelorarbeit untersucht. Sie listete 270 Abschnitte in kleinen Flüssen oder Bächen auf, in dem sich der agile Nager wohlfühlen könnte - und wo er vor allem wenig Konflikte verursacht. Diese Erkenntnisse sind nicht nur graue Theorie. Vielmehr kann die Aufstellung der möglichen Biber-Lebensräume auch für angehende Bauherren sehr nützlich sein. Denn wenn sie Ausgleich- oder Ersatzmaßnahmen durchführen müssen, die bei Bauvorhaben mit Flächenversiegelung gesetzlich vorgeschrieben sind, kann ihnen das Landratsamt konkrete Vorschläge für Flächen unterbreiten, auf denen dies möglich wäre. Nur zwei Gemeinden in Mittelsachsen haben der Auflistung zufolge keine Vorrangflächen: Ebersbach bei Döbeln und Hartmannsdorf bei Burgstädt.

Die heute 25-jährige Lisa Pönitz absolvierte während ihres Umweltmonitoring-/Umweltanalytik-Studiums an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden ein Praktikum im Umweltamt des Landratsamtes in Freiberg. Bei ihrer Bachelorarbeit wurde sie von HTW-Professor Ulrich Walz und Behördenmitarbeiterin Dr. Ursula Heinrich mit dem Team des Referats Umweltfachaufgaben unterstützt. Als Grundlage nutzte Pönitz unter anderem die von der Behörde kartierten Biberreviere (siehe Karte). Ihre Arbeit wurde mit sehr gut bewertet.

Die junge Frau hält ein Plädoyer für den Biber: "Unsere Gewässer sind in einem schlechten ökologischen Zustand; sie sind stark ausgebaut, wenig artenreich und naturfern. Das soll geändert werden - und dabei kann der Biber helfen." Das Nagetier staue mit seinen Dämmen flache Gewässer an, um darin schwimmen zu können. So erfolge eine Renaturierung der Flussauen und zahlreiche weitere Tier- und Pflanzenarten fänden neue Lebensräume.

Das Wirken des Bibers ist umstritten. Das weiß auch Lisa Pönitz: "Es ist ganz klar, dass der Biber in dicht bebauten Bereichen ein ,unbequemer Gast' ist und für Landwirte und Anwohner unerwünschte Folgen hat. Denn seine landschaftsgestalterischen Aktivitäten sind nicht überall gern gesehen", sagt sie. Um so wichtiger seien die Kommunikation und Unterstützung bei der Schadensbeseitigung und die Vorbeugung, beispielsweise durch Damm-Drainagen. Zudem müsse mehr Verständnis für den Naturschutz erreicht werden. "Was der Mensch an Renaturierungsmaßnahmen finanzieren muss, macht der Biber nebenbei und bewirkt wahre Wunder für unsere Natur", sagt Lisa Pönitz. Der Biber könne als "kostenloser Dienstleister der Auenrenaturierung" gesehen werden.

Laut Landratsamt lebten 2015/16 bis zu 210 Biber in Mittelsachsen. Tendenz steigend. "Der Biber ist im Kommen", sagt Lisa Pönitz. Im Landkreis gibt es ein Bibermanagement. Zu den ehrenamtlichen Helfern gehört inzwischen auch Lisa Pönitz. Ihre Freundin entdeckte beim Spaziergang mit dem Hund nahe Bräunsdorf zufällig ein neues Biberrevier. "Das betreute ich jetzt", so Lisa Pönitz.