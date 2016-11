"Die Entscheidung war richtig"

Edeltraud Schellig, Stadträtin und Betreiberin des neuen Einkaufsmarktes in Oederan, zieht erste Bilanz

erschienen am 24.11.2016



Oederan. Wochenlang war es das wichtigste Thema in Oederan: Der Umzug des Edeka-Marktes an die Freiberger Straße. Sechs Wochen nach Eröffnung hat sich Thomas Reibetanz mit Marktbetreiberin Edeltraud Schellig unterhalten.

Freie Presse: Ältere Mitbürger können nicht mehr allein einkaufen gehen, die Innenstadt wird aussterben. All das wurde vor der Eröffnung Ihres neuen Marktes diskutiert. Was ist davon übrig geblieben?

Edeltraud Schellig: In erster Linie, dass die älteren Einwohner von Oederan immer noch einkaufen gehen können und das auch im neuen Markt an der Freiberger Straße tun. Nach den ersten sechs Wochen kann ich sagen, dass der Betrieb gut angelaufen ist. Wir sind nach all dem Umzugsstress sehr zufrieden. Zu einem Aussterben der Innenstadt kann ich zunächst nur sagen: Daran sind auch wir absolut nicht interessiert.

Auch die älteren Oederaner kommen? Dabei hieß es doch, der Weg sei jetzt zu weit ...

Für einige ist er auf jeden Fall weiter, und es geht den Berg hinauf. Aber viele unserer Stammkunden kommen auch weiterhin. Ich habe beobachtet, dass die neue Bushaltestelle direkt am Supermarkt gut genutzt wird. Zudem haben sich die Menschen arrangiert, viele kommen mit Familienangehörigen, die ein Auto haben.

Und was ist mit denen, die den weiteren Weg tatsächlich nicht mehr alleine schaffen?

Auch an die haben wir gedacht, und das haben wir den Betroffenen auch immer mitgeteilt. Wir bieten in persönlicher Absprache einen Lieferservice an. Wir haben aber festgestellt, dass die Kunden lieber im Markt stehen und das Angebot sichten wollen. Also haben wir zudem angeboten, die im Markt gekauften Sachen zu den Kunden zu bringen.

Wird das schon genutzt?

Bisher nur selten. Wir haben das aber auch noch nicht allzu sehr beworben. Wie bereits gesagt - viele Kunden arrangieren sich und erledigen ihre Einkäufe selbst.

Kritik gab es auch an der Infrastruktur rund um den neuen Einkaufsmarkt. Für Fußgänger ist der Parkplatz schwer erreichbar.

Da tut sich gerade sehr viel. Vor dem Neubau des Marktes gab es Auflagen, die jetzt erfüllt werden. Dazu gehören der Fußweg und eine Fußgängerinsel auf der Bundesstraße, damit diese leichter überquert werden kann. Auch ein Fußweg hinauf zur Bushaltestelle am Wohngebiet sowie einer hinüber zur Hainichener Straße sind im Bau oder in Planung.

Ihr persönliches Fazit nach sechs Wochen lautet also?

Die Entscheidung für den neuen Markt war richtig und wichtig. Für unsere 30 Mitarbeiter, die nicht mehr mit logistischen Problemen zu kämpfen haben, und für unsere Kunden, die eine ganz andere Einkaufsqualität vorfinden.

Bleiben die Sorgen um das Aussterben der Innenstadt. Was sagen Sie in Ihrer Funktion als Stadträtin zu diesen Sorgen?

Zunächst einmal möchte ich dazu etwas in meiner Funktion als Marktbetreiberin sagen. Man sollte uns nicht anlasten, dass es nun keinen Supermarkt mehr in Innenstadtnähe gibt. Der Umzug war aus genannten Gründen notwendig. Als Stadträtin freue ich mich sehr darüber, dass die Idee eines Regiomarktes für den Einkaufspark "An der Stanze" einen Preis beim Wettbewerb "Ab in die Mitte" gewonnen hat. Ich wünsche mir, dass dort, wo wir nahezu 20 Jahre lang beheimatet waren, wieder Leben einzieht.

Kommen Sie denn nach dem stressigen Jahr wenigstens in der Weihnachtszeit zur Ruhe?

Vorher kommt noch einmal Trubel auf uns zu, aber das schaffen wir. Und unsere Mitarbeiter werden dann Zeit zum Entspannen bekommen. Das haben sie sich verdient.