Die Feuerwehr fischt im Netz

Mit einer pfiffigen Aktion werben die Oederaner Retter um neue Mitglieder. Sie haben einen Aufruf formuliert, der wie eine Stellenanzeige klingt. Der Lohn wird aber nicht in Euro und Cent ausbezahlt.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 14.02.2017



Oederan. In den vergangenen Jahren seien es Stück für Stück immer weniger Kameraden geworden, die im Ernstfall ausrücken können, sagt Marco Schaffarschick. "Wir sind zwar noch genug, aber wir haben lieber jetzt schon reagiert, bevor wir irgendwann wirklich zu wenig sind." Schaffarschick ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oederan für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, hat dort die Plattform Facebook schon seit längerer Zeit für sich entdeckt, um die alltägliche Arbeit der Retter zu dokumentieren.

Mehr noch: Damit die Oederaner Feuerwehr auch in Zukunft genügend Mitglieder hat, haben sich die Kameraden jetzt eine pfiffige Werbeaktion ausgedacht. Sie formulierten einen Aufruf, der auf den ersten Blick wie eine Stellenausschreibung wirkt. Nur: Die Arbeitszeit lässt sich nicht genau definieren. Und der Lohn ist der Dank der Menschen.

Fast 50-mal wurde diese Anzeige im Internet bereits geteilt. "Wir hoffen, dass wir dadurch einige neue Mitglieder für diese Arbeit begeistern können", sagt Schaffarschick. Aktuell habe die Feuerwehr 36 Mitglieder. 44 würden aber gebraucht, um alle Plätze auf den vier Fahrzeugen doppelt besetzen zu können. "Das fordert der Gesetzgeber", so Schaffarschick.

Besondere Eigenschaften oder Voraussetzungen braucht ein Interessent nicht, um bei der freiwilligen Feuerwehr einsteigen zu können. Körperlich und geistig sollte er fit sein, dazu kommt die Bereitschaft, in den Abendstunden oder an Wochenenden eine 70-stündige Grundausbildung zu absolvieren. "Parallel dazu finden alle zwei Wochen unsere Dienste statt. Und natürlich sollte man in Absprache mit dem Arbeitgeber regelmäßig in Bereitschaft für Einsätze sein können", sagt Marco Schaffarschick.

Könnte das Oederaner Beispiel ein Vorbild für andere Wehren im Landkreis sein? Auch andere Feuerwehren suchen nach Verstärkung. So findet Michael Winkler, Leiter der Augustusburger Wehr, die Aktion der Oederaner Kollegen klasse. "Wir überlegen, etwas Ähnliches zu machen, wollen darüber beraten", sagt er. "Ansonsten nutzen wir den Tag der offenen Tür, der stößt immer auf großes Interesse und hat in den vergangenen Jahren schon einige neue Mitglieder gebracht."

Steffen Kräher, als Abteilungsleiter für Ordnung und Sicherheit im Landratsamt Mittelsachsens oberster Katastrophenschützer, findet es gut, bei der Nachwuchssuche für die Feuerwehren Facebook und Co. zu nutzen. "Wenn das organisiert und koordiniert abläuft, ist der Einsatz der neuen Medien auf jeden Fall zu begrüßen", sagt Kräher. Auch wenn man aufpassen müsse, damit keine zweifelhaften Aussagen über die Feuerwehren im Netz verbreitet würden. Wie viele Feuerwehrleute insgesamt im Landkreis gesucht werden, lässt sich Kräher zufolge nicht eindeutig darstellen. "Es gibt ja für die Feuerwehren keinen festen Stellenplan", sagt er. Grundsätzlich gehe man davon aus, dass die dreifache Mannschaftsstärke der Fahrzeugbesatzungen die Einsatzfähigkeit einer Wehr garantiere. Kräher: "In manchen Feuerwehren erreichen wir das locker, in anderen gibt es Probleme." (mit fhob)