Die "Schillerwelle" im Wasserbau

Vor knapp 200 Gästen hat Flöhas Stadtchef gestern beim Lichtmess-Empfang ein paar Neuigkeiten verkündet. Erstmals hatte die Veranstaltung eine eigene Nachrichtensendung.

Von Matthias Behrend

erschienen am 04.02.2017



Flöha. Volker Holuscha (Linke) hat gestern in seiner gut 30-minütigen Ansprache Vernunft in den politischen Debatten gefordert und an den Zusammenhalt in der Gesellschaft appelliert. Der Oberbürgermeister steckte im Stadtsaal des Wasserbaus aber auch die Aufgaben für die Stadt Flöha ab. Ein paar der Schlagzeilen, die in diesem Jahr gedruckt werden könnten:

Alte Baumwolle rückt ins Zentrum: Deren Entwicklung muss wesentlicher Bestandteil der Diskussion sein, so Holuscha. Die Stadt setzt nicht mehr auf den Neubau-Eigentümer. Es laufen Verkaufsverhandlungen. Der neue Interessent, der einen Kauf des Neubaus anstrebt, sei seriös und bundesweit erfolgreich, sagt der OB. Ziel bleibt, den Neubau mit Handel zu füllen. Zunächst wird Mitte des Jahres die Arbeitsagentur in die Alte Baumwolle umziehen, die ihren Standort an der Kohlenstraße aufgibt, aber in Flöha bleibt.

Haushaltslage entspannt sich: Der Entwurf für das laufende Jahr liegt vor. Es wird keine Steuererhöhungen geben. Das städtische "Sparguthaben" soll erstmals seit Jahren nicht angetastet werden. Die finanzielle Lage der Stadt zeigt dem OB zufolge erste "kleine Anzeichen" einer Entspannung. Die Eröffnungsbilanz, an der seit anderthalb Jahren gearbeitet wurde, liegt vor. Demnach hat Flöha einen Bilanzwert von rund 100 Millionen Euro.

Neuer Platz zum Wohnen: Die Stadt wird in diesem Jahr ein neues Wohngebiet am Bergmannsteig mit 20 Bauplätzen erschließen. Die Nachfrage nach Grundstücken für Einfamilienhäuser ist weiter groß.

Straße wird gebügelt: Die Instandsetzung der Augustusburger Straße wird fortgesetzt - in beide Richtungen. Von der Kirchenbrücke bis zur Schulbergkreuzung saniert die Stadt, die dort inzwischen Baulastträger ist. Die schlimme Holperstrecke zwischen Güterbahnhofstraße und Heinrich-Heine-Straße saniert der Freistaat gemeinsam mit der Stadt, so der OB.

Auch das Team vom Schülerradio "Schillerwelle" war gestern für gute Nachrichten zuständig. Die Radio AG gibt es an der Schiller-Grundschule seit zehn Jahren. Geleitet wird das 2007 mit dem Sächsischen Medienpädagogikpreis ausgezeichnete Projekt von Jürgen Mai (55). Er sei ein Radio-Narr, sagt Mai, der seit 1991 Hausmeister an der Schiller-Grundschule ist und auch die Trommel-Gruppe leitet. Technik und Ton sind seine Leidenschaft. Im kleinen Studio im Dachgeschoss der Schule, wo es neben einem Profi-Mischpult, Mikrofonplätze und Computerarbeitsplätze gibt, seien Freundschaften entstanden, und für manchen der kleinen Radio-Macher wurde hier sogar der Grundstein für eine berufliche Laufbahn gelegt, berichtet Jürgen Mai. Ab Klasse zwei steigen die Schüler in die Arbeitsgemeinschaft ein. Hier wird jede Woche eine Radiosendung vorbereitet, die dienstags und donnerstags in der großen Pause gesendet wird - mit aktuellen Nachrichten, Musik, Wetter und Witzen. "Wir haben auch Hörspiele produziert", sagt Mai.

Die einstündige Generalprobe für die Lichtmess-Nachrichten verlief am Montagnachmittag ein wenig chaotisch. Aber Jürgen Mai winkte ab: "Das klappt schon." Und wirklich, gestern lief die kleine Sendung nach der Rede des Oberbürgermeisters wie am Schnürchen: Maja vermeldete Betriebsbesuche der Stadtspitze, Ben Luca verkündete die große Freude über den neuen Spielplatz an der Lessingstraße und Annabell berichtete vom Spaß am Sport. Antonia, die mit einem kleinen Lachanfall kämpfte, regte unter der Überschrift "Kultur" an, dass die Stadt ein großes Fest braucht. Und Nele warb für leckere Milch - bevor die Gäste ihre Sektgläser erhoben.