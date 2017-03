Die Veranstalter

Die Erfolgsgeschichte der Veranstaltungsfirma MDP Eventlogistik aus Flöha führt zu Platzknappheit. Einer größeren Lagerhalle sollen neue Büros folgen.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 11.03.2017



Flöha. Mister Dance. Mit diesem Künstlernamen hat für Jan Prager alles angefangen. Über 30 Jahre ist es her, dass er als DJ, damals noch Schallplattenunterhalter genannt, in der Chemnitzer Region mit dem Musikauflegen begann. Aus dem Hobby wurde eine nebenberufliche Tätigkeit, aus Mister Dance wurde das Mister Dance Project. Und aus Musikauflegen und lockeren Sprüchen zu verschiedenen Partys wurde ein Komplettpaket. Prager brachte mehr und mehr Ton- und Lichttechnik mit, ganze Bühnen baute er auf.

Seine Ausrüstung lagerte er anfangs in einer sechs Quadratmeter großen Garage. Inzwischen sind es 1200 Quadratmeter Lagerfläche, die sein Unternehmen benötigt. "Die reichen aber nur, wenn ein guter Teil unserer Mietobjekte unterwegs ist", sagt Jan Prager. "Wenn mal alles gleichzeitig zurückkäme, wäre das aus zwei Gründen schlecht. Erstens reicht dann der Platz nicht mehr, und zweitens hätten wir zu diesem Zeitpunkt keinen Auftrag."

Doch danach sieht es derzeit nicht aus. Die Auftragsbücher sind voll, die 15 Mitarbeiter der Firma MDP Eventlogistik haben gut zu tun. Die Initialen MDP sind dabei einige der wenigen Überbleibsel des Mister Dance Projects, ansonsten hat sich in den vergangenen Jahren sehr viel getan. Prager arbeitet noch immer als DJ, die Veranstaltungsausstattung ist aber in den Vordergrund gerückt und zu einem erfolgreichen Unternehmen geworden, das er seit 1999 gemeinsam mit seinem Bruder Manuel Grießbach führt.

Mit ihrer Angebotspalette gehört MDP Eventlogistik zu den größten Komplettanbietern für Veranstaltungen in Sachsen, der Jahresumsatz betrug 600.000 Euro. Ganze Messen wie die Bäko Mitteldeutschland Hausmesse in Lichtenstein am vergangenen Wochenende stattet die Firma mit Technik und Möbeln aus. Dazu kommen Großveranstaltungen wie der jährliche Wirtschaftsball in Freiberg oder große Firmenfeiern. "Für ein Autohaus in Chemnitz haben wir die komplette Ausstattung übernommen", sagt Jan Prager. "Mit uns waren dort unter anderem Tilo Erdmann aus Flöha als Anbieter von Cocktails und Thomas Kruse aus Oederan als Fotograf. Beide gehören überregional zu den Besten ihrer Branche. Und dazu wir. Wir sind also in der Ersten Liga angekommen", so der 46-Jährige.

Was Pragers Mitarbeiter leisten können, haben sie unter anderem im Herbst 2015 gezeigt, als sie die Produktionshalle der Firma WSVK Verpackungen in Falkenau für deren Feier zum 25-jährigen Bestehen in einen Ballsaal verwandelten. "Das war beeindruckend", schwärmt Firmenchef Wolfgang Schmiedeck noch heute. "Man konnte als Gastgeber mitfeiern, während im Hintergrund alles organisiert wurde."

Schaufenster von Pragers Firma ist die Webseite Schlau-Mieten.de, dort kann von der Hüpfburg über die Bassbox bis zum Löffel alles gemietet werden. "Kerngeschäft soll aber das Rundum-Paket sein", sagt Prager. Und dafür muss nun Platz geschaffen werden. Das Zentrallager ist Anfang des Jahres ins Chemnitz-Center in Röhrsdorf umgezogen, auch die Büroräume sind mittlerweile zu klein geworden. "Wir suchen derzeit nach neuen Räumen. Sehr gern in Flöha, denn hier sind unsere Wurzeln", sagt Prager.