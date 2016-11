Die kleine Stadt, das große Geld und ein Lotterie-Jackpot

Für Unternehmen ist eine Eröffnungsbilanz Alltag. Ist das Unternehmen aber eine 810 Jahre alte Stadt, wird es schwierig, das Vermögen zu bewerten. Am Ende hat zwar alles seinen Wert, aber nicht alles ist deshalb wertvoll.

Von Matthias Behrend

erschienen am 23.11.2016



Augustusburg. Anfang September betrug der Hauptgewinn in der europaweiten Lotterie Euro-Jackpot 36 Millionen Euro. Da war mit fünf plus zwei richtigen Zahlen sozusagen die Stadt Augustusburg zu gewinnen, denn rund 36,13 Millionen Euro ist die Stadt wert. Das ist das Resultat der Eröffnungsbilanz, die gestern Abend im Stadtrat vorgestellt und beschlossen wurde.

Das ist natürlich Theorie. Augustusburg ist nicht im Lotto zu gewinnen und genauso wenig kann ein Lottokönig daher kommen und sich die Kleinstadt am Fuße des namhaften Jagdschlosses kaufen. Das gehört ohnehin dem Freistaat und ist deshalb nicht Bestandteil der Eröffnungsbilanz. Die gut 36 Millionen Euro Bilanzsumme sind das Resultat jahrelanger Arbeit. Wann die Verwaltung mit der Bewertung des städtischen Vermögens begonnen hat? Kämmerer Jörg Einert weiß das nicht mehr so genau. "Das dürfte 2008 gewesen sein", sagt er.

Für eine Eröffnungsbilanz werden alle Vermögenswerte erfasst und bewertet. Die Bilanz besteht aus Aktiva und Passiva - auf der einen Seite steht also das Vermögen zum festgelegten Stichtag, auf der anderen Seite, woher das Geld dafür kommt. Unternehmen schreiben regelmäßig Eröffnungsbilanzen, um den Wert des Betriebsvermögens im Blick zu behalten. Die Städte und Gemeinden müssen mit dem Übergang zur doppischen Haushaltführung eine Eröffnungsbilanz aufstellen, weil künftig die Abschreibungseffekte bei den Vermögenswerten Bestandteil der Haushaltführung sind. Um abschreiben zu können, braucht es aber Ausgangswerte. Die stehen in der Eröffnungsbilanz.

Gut 13 Millionen Euro ist zum Beispiel das Infrastrukturvermögen der Stadt Augustusburg wert. 63,06 Kilometer Straßen und Wege, Plätze, elf Brücken und die 771 Beleuchtungspunkte bilden den Löwenanteil des städtischen Vermögens. Die insgesamt 43 städtischen Gebäude - vom Rathaus bis zur kleinen Garage- sind mitsamt den dazu gehörenden Grundstücken mit gut 11 Millionen Euro Wert verbucht.

Kurios sind jene 13 Euro, die für Kunstgegenstände und Kulturgüter angesetzt wurden. "Das sind Kriegerdenkmäler und die beiden Zierbrunnen", sagt der Kämmerer. Der mehr als 100 Jahre alte Märchenbrunnen, der einst im Schlosshof stand und jetzt an der hinteren Schlossauffahrt, oder der Gänsedieb an der Unteren Schloßstraße konnten nicht bewertet werden. Für solche Fälle sehen die Vorgaben einen Erinnerungswert von 1 Euro pro Gegenstand vor. Der Bewertungsaufwand ist freilich hoch. Die 1-Euro-Kulturgüter mussten trotzdem in Augenschein genommen und umfänglich dokumentiert werden.

Überhaupt ist die Ermittlung der städtischen Vermögenswerte eine Mammutaufgabe gewesen, die zumeist im städtischen Archiv begann. Für die Bewertung von Straßen, Gebäuden oder Fahrzeugen hat sich die Stadt auch die Hilfe von Gutachtern und Sachverständigen geholt. Etwa 90.000 Euro hat die Umstellung der Haushaltführung von der Kameralistik - also der einfachen Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben - zur Doppik gekostet. Der Großteil davon sind die Kosten für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz.

Von den 53 Städten und Gemeinden im Landkreis Mittelsachsen haben bislang 44 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt. In 30 Kommunen ist die Bilanz vom Stadt- oder Gemeinderat festgestellt. Doch auch mit Eröffnungsbilanz bleiben Abschreibungseffekte bei den Vermögenswerten bislang unberücksichtigt, weil keine Kommune die gigantisch hohen Belastungen durch Abschreibung ausgleichen kann.