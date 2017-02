Do-it-yourself: Eigentlich ein DDR-Trend

Selbstgemachtes faszinierte in Oederan monatelang die Besucher des Webmuseums. Hubert Bieber ist einer von etwa 50 Leuten, die ihre Schwibbögen ausgerechnet zur Weihnachtszeit abgaben.

Von Eva Marie Stegmann

erschienen am 27.02.2017



Oederan. In seiner Werkstatt, einem Häuschen im Familiengarten, lagert Hubert Bieber die Zutaten für Frieden und Entspannung. Holz, die ein oder andere Vorlage, und eine Laubsäge. Wenn er mit seinen Schwibbögen oder Pyramiden loslegt, dann vergisst er alles andere. "Einfach Abschalten, vielleicht noch ein Glühwein und dazu die Laubsäge - das ist das Schönste", sagt der 58-jährige Kraftfahrer aus Oederan. Flow nennen Wissenschaftler es, wenn man voll in seiner Arbeit aufgeht, alles um sich herum vergisst, die Sorgen und den Alltag. Hubert Bieber würde es wahrscheinlich niemals so nennen. Doch wie er sein Erleben in der "Bastelwerkstatt" beschreibt, klingt das genauso.

Es mag eben jenes Gefühl sein, dass zig Hobbybastler dazu bringt, Stunden ihrer raren Freizeit mit Klöppeln, Sägen, Stricken, Häkeln, Kleben, Schneiden, Knoten, Malen zu zubringen, ohne einen einzigen Cent dafür zu erhalten. Freunde werden beschenkt und die eigene Familie. Hubert Bieber nimmt jährlich Auftragsarbeiten für die Enkel, Kinder und Bekannte an. Dass seine akkurat gearbeiteten und mit wohl proportionierten Hasen, Engeln, Männeln, Bäumen und vielem mehr versehenen gesägten Schwibbögen und Pyramiden jedoch mehr als nur ein Hobby sein könnten - auf diese Idee käme der freundliche Herr nie.

Die Ausstellung "Der Schwibbogen - das Mundloch des Bergmanns" im Oederaner Museum bot nun Hobbybastlern aus nah und fern bis gestern die Gelegenheit, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren. 105 Schwibbögen von fast 50 Ausstellern kamen zusammen. Von Brand-Erbisdorf bis Zwickau hatten sie in der Vorweihnachtszeit ihre selbst gefertigten Stücke verpackt und nach Oederan gefahren. Hubert Bieber steuerte drei Schwibbögen bei. Museumsmitarbeiterin Sonja Reupert begeisterte das: "Dass die Leute ihre Weihnachtsstücke zur Weihnachtszeit zu uns bringen, das muss man sich einmal überlegen", sagt sie. Andererseits, so glaubt Reupert, freue es viele sicher auch sehr, ihre Werke anderen zeigen zu können. Und diese anderen, sie sind gekommen. "Die Resonanz war sehr groß", sagt Sonja Reupert.

Auch Museumsleiterin Ramona Metzler nannte das Publikumsinteresse "enorm". Mitarbeiterin Erika Wünsch fügt hinzu: "Die Schau lockte auch in den Wochen nach Weihnachten zahlreiche Besucher an." Sie hat beobachtet, dass die Vielfalt der Schwibbögen geschätzt wurde. Neben klassisch gesägten gab es geklöppelte und gestrickte Bögen sowie Schwibbögen aus Metall zu bestaunen. Ein Kettensägenschwibbogen war Teil der Ausstellung genauso wie ein Exponat, das mit Figuren aus Mohnkapseln und einem Bogen aus Efeustrauch nur aus Naturmaterial erschaffen worden war.

Vor wenigen Tagen klingelte das Telefon im Oederaner Museum - eine Nummer mit Hannoveraner Vorwahl. Sonja Reupert: "Es war ein Ehepaar, das sich für unsere Ausstellung interessierte." Es reiste schließlich extra wegen den 105 Schwibbögen fast vier Stunden hin und am selben Tag vier Stunden zurück. "Das Paar war begeistert. Die beiden lieben das Erzgebirge, machen auch selbst Schwibbögen und sagten, dass sie viele Inspirationen mitgenommen haben." Ein Resümee, das mehrere Besucher nach der Schau gezogen hätten. Selbstmachen liegt im Trend. Hubert Bieber fing aber schon zu DDR-Zeiten damit an. "Da gab es nichts und Holzkunst war so teuer, da haben wir das halt selbst gemacht", sagt er. Seine ersten Werke, seine "Null-Serie" hängt noch in der Werkstatt. "Die war zu nichts zu gebrauchen", lacht er.

Gestern ging die Schau im Webmuseum zu Ende. Laut Sonja Reupert soll 2017 keine Weihnachtsausstellung mit Selbstgemachtem veranstaltet werden. Vielleicht im übernächsten Jahr. "Auf jeden Fall machen wir wieder so etwas", sagt sie.

Bis dahin wird Hubert Bieber viel in seiner Werkstatt gewesen sein. Ohne öffentliche Aufmerksamkeit. Nur er, die Laubsäge, vielleicht ein Glühwein. Ist ja auch schön.