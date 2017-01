Drahtseilbahn fährt wieder - unter Vorbehalt

erschienen am 05.01.2017



Augustusburg. Wie Mitarbeiter berichten, fährt die Drahtseilbahn wieder. Nach einstündiger Probefahrt ist der Betrieb am Vormittag wieder aufgenommen worden. Allerdings unter Vorbehalt: Sollte es weiter stark schneien, könnte es sein, dass der Betrieb wieder unterbrochen wird. Am Nachmittag soll ein Firma den Schnee von den Gleisen räumen. Damit soll verhindert werden, dass der nasse Schnee in der kommenden Nacht friert und den Fahrbetrieb am Freitag und am Wochenende behindern könnte.

Wegen des starken Schneefalls musste die Augustusburger Drahtseilbahn am Donnerstagmorgen eine Pause einlegen. (fp)