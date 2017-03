Drei Verletzte bei Unfall auf B 173

erschienen am 17.03.2017



Beim Zusammenstoß dreier Pkw auf der Bundesstraße 173 bei Niederwiesa sind am Freitagmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Gegen 13 Uhr war ein in Richtung Chemnitz fahrender VW offenbar auf die Gegenfahrbahn geraten, erst seitlich gegen einen Nissan und danach frontal gegen einen Renault gekracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie ein Ehepaar im Renault wurden schwer verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der VW und Renault sind Schrott, der Nissan wurde beschädigt. Die Bundesstraße war zeitweise gesperrt. Unfallursache und Schadenssumme werden noch ermittelt. (fhh)