Ehemaliger Schüler plant neuen Campus

Im Bemühen um das derzeit größte Projekt in Niederwiesa ist nun der Knoten geplatzt: Der Chemnitzer Architekt Jörg Mehlhorn hat seine Vision einer neuen Sporthalle am Schulstandort vorgestellt. Der Gemeinderat ist von dem Plan begeistert.

Von Verena Toth

erschienen am 13.04.2017



Niederwiesa. Es ist seit vielen Jahren ein brennendes Dauerthema in Niederwiesa: der Bau einer neuen Schulsporthalle für die Grund- und die Oberschule. Viele Gespräche, Beratungen und Ideen hat es bereits dazu gegeben. Kontroverse Diskussionen, vorgestellte Varianten und wieder verworfene Pläne. Nun gibt es Anlass zu Optimismus. Denn erstmals hat die Gemeinde einen Plan, der ganze 81 Seiten lang ist. Es handelt sich um eine Machbarkeitsstudie, die der Chemnitzer Architekt Jörg Mehlhorn den Niederwiesaer Gemeinderäten in ihrer jüngsten Sitzung präsentiert hat.

Mehlhorn stellte seine Vision des künftigen Schulcampus bildlich vor: eine moderne Zweifeld-Sporthalle auf dem jetzigen Hartplatz inmitten eines ansprechenden Schulhofes und ergänzt mit Parkflächen. Sollten diese Pläne aufgehen, könnte die Idee zum Osterfest in zwei Jahren Wirklichkeit sein.

Dass sich der Architekt, der vergleichbare Projekte in Chemnitz realisiert, so intensiv mit der Zukunft des Niederwiesaer Schulstandortes auseinandergesetzt hat, kommt nicht von ungefähr. "Ich bin selbst fünf Jahre hier zur Schule gegangen. Und ich habe beim Sportverein Grün-Weiß Fußball gespielt", verrät er. Dank dieser besonderen Beziehung zum Projekt habe er eine Lösung gefunden, die bei Verwaltung und Gemeinderat auf breite Zustimmung gestoßen ist. "Wichtig waren die Sichtachsen und das Einfügen der neuen Halle in das Ensemble beider Schulhäuser. Vor allem der Bezug zum historischen Gebäude der Oberschule hat dabei eine Rolle gespielt", erläutert er.

Die Gemeinderäte seien von der Vision beeindruckt gewesen, berichtet Bürgermeisterin Ilona Meier (parteilos). Der 40-jährige Architekt habe eine echte Fleißarbeit vorgelegt. Erst im Januar hatte der Gemeinderat den Auftrag zur Studie erteilt. Zur Ratssitzung im Mai soll über die nächsten Planungsaufträge abgestimmt werden. Die Kosten dafür von rund 113.000 Euro wurden im aktuellen Haushaltsplan vorgesehen. Der Zeitplan ist straff, denn: "Bis 31. August müssen wir alle Unterlagen für den Fördermittelantrag bei der Sächsischen Aufbaubank in Dresden abgeben." Auf eine 40-prozentige Förderung hoffe sie. Mit Gesamtkosten von rund vier Millionen Euro werde gerechnet.

Das Thema Turnhalle beschäftigt die Gemeinde seit Jahrzehnten. Die bislang genutzte, 1928/29 erbaute Halle entspricht längst nicht mehr den Anforderungen des Schul- und Vereinssports. Im vergangenen Jahr schien mit dem Angebot eines privaten Investorenduos der Neubau einer Halle möglich. Diese Variante sorgte jedoch für reichlich Diskussionsstoff und Fragezeichen. Nun hat sich der Gemeinderat dagegen entschieden, da diese für die Gemeinde zu teuer geworden wäre.

"Es ist das größte und wichtigste Projekt seit zehn Jahren", schätzt Meier ein. Ein immenser Kraftakt für die kleine Kommune. Dennoch: "Die Niederwiesaer stehen einhellig hinter dem neuen Plan. Schließlich hängt davon unser Schulstandort ab." Auch die nächsten Schritte wurden angesprochen. Da die neue Halle auf dem jetzigen Hartplatz gebaut werden soll, wolle man einen Ersatz neben dem benachbarten Stadion schaffen. "Die Zukunft der alten Halle hängt davon ab, ob wir dafür einen Investor mit einem Konzept finden. Fakt ist, zwei Hallen kann sich die Gemeinde in der Unterhaltung nicht leisten", macht die Bürgermeisterin keinen Hehl aus der Sache. Dennoch hoffe sie, das historische Gebäude mit der beliebten Kegelanlage erhalten zu können.