Ein Chemnitzer sichert Braunsdorfer Kulturgeschichte(n)

Beim Ausräumen einer alten Baracke hat der Ortsvorsteher plötzlich die Puhdys im Ohr. Und der Ortschronist weiß, dass Bernadettes Weg zum Schlagerstar durchs Zschopautal führte.

Von Holk Dohle

erschienen am 10.02.2017



Braunsdorf. An der Harrasallee in Braunsdorf soll eine alte Baracke plattgemacht werden. Heiko Lorenz lässt sich nicht zweimal bitten, als er von dem geplanten Abriss erfährt. Seine Augen funkeln, als er in dem Aktenordner blättert. Der Einband ist abgegriffen, speckig, Seiten schon vergilbt. "Da", sagt der Hobby-Historiker und zeigt auf ein sorgfältig abgeheftetes Angebot, das die Berliner Rock 'n' Roll-Kapelle Show & Co in den 1980er-Jahren nach Braunsdorf geschickt hat. "540 Mark wollten die damals haben für ein 90-minütiges Konzert, plus 90 Pfennige für jeden gefahrenen Kilometer", staunt Lorenz. Es sei zwar nichts von welthistorischer Bedeutsamkeit, aber schon höchst interessant, wie sich ein kleiner Ort um ein großes Kulturangebot bemühte. Und da habe Braunsdorf zu DDR-Zeiten jede Menge zu bieten gehabt, betont der Chronist.

Aus zehn Ordnern und etlichen Kisten voller Fotografien, Dokumenten und anderen Zeitzeugnissen, die sich in den Jahren in der Baracke an der Harrasallee angesammelten hatten, in Vergessenheit geraten waren und zu vergammeln drohten, hat Lorenz einen 15 Zentimeter hohen Stapel abgehefteter Kulturgeschichte(n) gemacht.

Auslöser für die Geschichtssuche war der geplante Abriss des alten Flachbaus, der nach dem Zweiten Weltkrieg als Wohnheim für Vertriebene errichtet worden war und zu DDR-Zeiten als Verkaufsstelle für Lebensmittel und andere Dinge diente. Bis 2015 befand sich in einem Teil der Baracke eine Arztpraxis - und zuvor auch ein Dienstzimmer Heinz Rügers, Braunsdorfs letztem Bürgermeister vor der Eingemeindung. "Ich war mir sicher, dass dort viel Interessantes für unseren Ort liegt", sagt Holger Maywirth. Als der Vorsteher des Niederwiesaer Ortsteils, der auf dem Grundstück zwei Mehrgenerationenhäuser bauen will, mit dem Ausräumen der Baracke begann, holte er Lorenz ins Boot.

Und mit dem Verwaltungsbeamten hat sich Maywirth für den richtigen Mann entschieden. Lorenz ist in Braunsdorf aufgewachsen, bevor er 2001 nach Chemnitz-Ebersdorf zog. Dort befasst er sich als Vorsitzender des Heimatvereins auch mit der Historie des bis an Niederwiesaer Flur heranreichenden Stadtteils im Chemnitzer Nordosten. "Für mich hört Geschichte nicht an Ortsgrenzen auf", so der 43-Jährige zum Engagement in seiner alten Heimat.

Darüber hinaus sucht Lorenz auf der "Sächsischen Kohlenstraße" Spuren des Steinkohlenbergbaus im Erzgebirge. Dabei sei er auch zwischen Braunsdorf und Flöha fündig geworden, berichtet der Heimatforscher, der zudem Bücher über spätgotische Rittergrabmäler schreibt. Und da er sich auch mit historischen Wegweisern bestens auskennt, weiß der Chemnitzer, "dass die Rundsäule in Braunsdorf etwa 180 Jahre alt und von hier bis zur Elbe einmalig ist".

Eigentlich habe er keine Zeit, so Lorenz, doch seitdem er vor 17 Jahren auf eine Braunsdorfer Grundstückskarte von 1910 gestoßen war, sei das Interesse für die Historie im Zschopautal geweckt worden. "Gerade noch rechtzeitig vor dem Hochwasser 2002. Sonst wäre vieles für immer verschwunden gewesen."

Maywirth hat plötzlich die Puhdys im Ohr, als Lorenz einen Stapel Autogrammkarten auf dem Tisch ausbreitet und ein farbiges Hochglanzexemplar der Truppe um Dieter "Maschine" Birr hoch hält. In Sonderzügen seien Fans zum Open-Air-Konzert nach Braunsdorf gereist. Doch die Wiese an der Zschopau haben nicht nur die Puhdys gerockt, auch Prinzip, Karat oder Michael Hansen & die Nancies standen auf der bis 1984 nur provisorischen Bühne. "Und Bernadette", ergänzt Lorenz. Einige Schritte auf dem Weg zum Schlagerstar habe die Niederländerin in Braunsdorf gemacht. Immerhin sei sie auch in der Filmmusik zur deutschen Fassung von "Der König der Löwen" zu hören.

"Und nun?", fragt der Ortsvorsteher. "Sichern und zusammentragen", sagt der Ortschronist. Eine umfassende Chronik von Braunsdorf in Buchform sei vorerst nicht geplant, sagt Heiko Lorenz. Dafür: öffentliche Vorträge oder Artikel im Amtsblatt der Gemeinde über das kulturelle Leben zu DDR-Zeiten im Ort.

