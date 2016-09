Ein Mann, 1000 Euro und viele Kinder

Die Bambini-Feuerwehr in Flöha ist eine Erfolgs-geschichte, die mit einer Spende und Leidenschaft geschrieben wird. Und deshalb ist es keine alltägliche Geschichte.

Von Matthias Behrend

erschienen am 09.09.2016



Flöha. Michael Frenzel ist selbst so ein Feuerwehr-Kind. 1994 trat er als 14-Jähriger in die Flöhaer Jugendfeuerwehr ein, zwei Jahre später wurde er Mitglied der aktiven Wehr. Er betreute weiterhin die Jugendfeuerwehr und gründete 2007 an der Schiller-Grundschule eine Arbeitsgemeinschaft (AG) Bambini-Feuerwehr. "Die Jugendfeuerwehr hatte damals nur noch fünf Mitglieder und war akut gefährdet", sagt Frenzel. Mit zehn Jahren - damals das Mindestalter für einen Nachwuchsbrandschützer - waren die meisten Mädchen und Jungen bereits vergeben: Sportvereine, Musikinstrumente oder Schul-AG drohten der Feuerwehr den Rang abzulaufen. "Wir mussten mit der Nachwuchsgewinnung früher anfangen", sagt Frenzel. Er arbeitete damals noch als Konstruktionsmechaniker bei der SAN Stahlbau in Niederwiesa und als er seine Idee dem geschäftsführenden Mitgesellschafter Hubert Kösser vorstellte und um Unterstützung bat, brauchte er keine Überzeugungsarbeit zu leisten. Kösser (63), der inzwischen aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist, hat einst selbst eine Feuerwehr-Laufbahn absolviert. Ein Teil seines Herzens ist am Brand- und Katastrophenschutz hängen geblieben. Das Unternehmen unterstützt natürlich auch die Wehr in Niederwiesa und andere Projekte. Kinder sind Hubert Kösser dabei immer schon ein besonderes Anliegen. "Kinder sind unsere Zukunft", sagt er. Und der Opa von zwei Enkeln sagt, dass die Bambini-Feuerwehr eine sehr sinnvolle Freizeitbeschäftigung für die Kinder ist, weil die Steppkes neben Sport und Spiel und Wissen auch lernen, dass Pflicht und Verantwortung zum Leben gehören.

Seit 2008 spendet die Firma SAN alljährlich für die Arbeitsgemeinschaft Bambini-Feuerwehr in Flöha. Anfangs waren es 500 Euro, inzwischen sind es jährlich 1000 Euro. Das Unternehmen SAN Stahlbau Niederwiesa beschäftigt zirka 30 Mitarbeiter und verarbeitet jährlich mehr als 1000 Tonnen Stahl. Produziert werden vor allem Stahl-Tragwerke für den Industriebau. Kösser, der das Unternehmen mit gegründet hat und 25 Jahre lang Geschäftsführer war, mag die Spende nicht an die große Glocke hängen. Er glaubt, dass es die Flöhaer Bambini-Feuerwehr auch ohne die finanzielle Unterstützung der Stahlbauer aus Niederwiesa geben würde. Viel entscheidender sei, sagt Hubert Kösser, dass es Menschen wie Michael Frenzel gibt, die bereit sind, sich für eine Sache zu engagieren.

Wie schon geschrieben: Michael Frenzel ist selbst ein Feuerwehr-Kind. Der 36-jährige Vater von drei Kindern arbeitet inzwischen als Hausmeister im Förderschulzentrum der Stadt Flöha. Sein Plan, mit der Arbeitsgemeinschaft den Nachwuchs für die Flöhaer Nachwuchsfeuerwehr zu gewinnen, ist aufgegangen. Zum Feuerwehrfest am vergangenen Wochenende wurden erneut sechs Bambinis in die Jugendfeuerwehr aufgenommen. Zwei der ehemaligen Bambinis haben bereits den Sprung in die aktive Wehr geschafft. Alle zwei Wochen treffen sich etwa 20 Bambini-Brandschützer zum zweistündigen Dienst im Gerätehaus. Neben kleinen Geräteübungen, Fahrzeugkunde, Unterricht und Spielen stehen Exkursionen auf dem Programm. Zum Schuljahresende gibt es eine Abschlussfeier. Jedes Kind bekommt Jacke, Hose und Helm für den Dienst. T-Shirt, Feuerwehr-Pullover und das Basecap gehören auch zur Ausstattung. "Das dürfen die Kinder behalten", sagt Michael Frenzel. Neben der Firma SAN hat er mit dem Flöhaer Feuerwehrverein und der Grundschule weitere wichtige Unterstützer.

Mit der Spende der Firma SAN Stahlbau Niederwiesa kann Michael Frenzel wohl auch in diesem Jahr rechnen. Gut so, denn er hat auch schon wieder 25 Feuerwehr-Kinder zum ersten Dienst nach den Sommerferien begrüßt.