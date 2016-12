Ein Neustart mit Kaffee und Kuchen

Der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer gibt sein Café ab. Annette Schaufuß hat diese Chance ergriffen. Sie suchte schon länger nach einem neuen Ziel.

Von Matthias Behrend

erschienen am 09.12.2016



Augustusburg. Manchmal ist es Zeit für einen Neuanfang. Bei Annette Schaufuß ist jetzt die Zeit dafür. Ein Vierteljahrhundert lang hat die Diplomingenieurin im technischen Bereich gearbeitet. Die Arbeit hat ihr Spaß gemacht, und doch hat sie schon eine Weile lang damit geliebäugelt, etwas Neues auszuprobieren. In die soziale Richtung sollte es gehen, mit Menschen ins Gespräch kommen und im Gespräch bleiben, sagt sie. Als der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer im Sommer ankündigte, sein Café an der Schloßstraße abgeben zu wollen, beschloss Annette Schaufuß: Das ist die Chance für meinen Neustart. Und so wird sie morgen nach einer längeren Umbaupause das Café an der Schloßstraße wiedereröffnen.

Es ist ein Neustart in Etappen. Geöffnet ist das Café zunächst Donnerstag bis Sonntag von 12 bis 18 Uhr. "Mal schauen, wie es läuft", sagt Annette Schaufuß. Wobei sie überzeugt davon ist, dass es laufen wird. "Sonst hätte ich den Schritt ja nicht gewagt", sagt sie und kann sich dabei der Unterstützung ihrer Familie sicher sein. Annette Schaufuß lebt seit 1989 in Erdmannsdorf. Sie hat zwei Töchter und drei Enkelkinder.

Neben dem Wunsch nach einem Neuanfang hat sie auch ein anderer Gedanke beflügelt: "Ich wollte, dass das Café erhalten bleibt. Augustusburg braucht das." Die Altstadt habe viel Potenzial, sagt sie. Die Pläne der Stadt für eine Neugestaltung des Marktplatzbereiches und für den Schlossrundweg findet sie gut. "Selbst wenn nur ein Teil des Konzeptes verwirklicht wird, wäre das ein Gewinn", sagt sie.

Auf den ersten Blick hat sich im Kaffeehelden-Café nicht viel verändert. "Wir haben vor allem im Lagerbereich umgebaut, und die Heizungsanlage wurde erneuert", sagt Annette Schaufuß. Seit Sommer hat sie immer mal wieder beim Café-Betrieb geholfen und sich so einen Eindruck davon verschafft, was auf sie zukommt. Am Sonntag fand die Generalprobe statt. "Wir haben getestet, ob die Abläufe im Team funktionieren. Jetzt sind wir bereit." Annette Schaufuß hat viel positive Resonanz bekommen, als bekannt wurde, dass sie das Café übernimmt. Ihre eigene Handschrift soll künftig durchaus erkennbar sein. Kleine Ausstellungen regionaler Künstler soll es geben. Die kleinen Konzerte sollen auch weiterhin stattfinden. Und sie wird das Café auch als Plattform für ihr Nepal-Projekt nutzen.

2013 ist Annette Schaufuß mit einer Freundin erstmals nach Nepal gereist. Das Land mit den höchsten Bergen der Welt hat sie berührt, die Armut, die sie vor Ort erlebte, hat das Bedürfnis geweckt zu helfen. Mit der Unterstützung von Freunden begann Annette Schaufuß, Hilfstransporte in die Sherparegion am Mt. Everest zu organisieren. Andererseits verkaufte sie hier einfache handwerkliche Produkte der Sherpas und Tee. Anfang des Jahres gründete sie ein gemeinnütziges Unternehmen, um die Hilfe effizienter und professioneller organisieren zu können. Das Hilfsprojekt wird auch im Café eine Rolle spielen. Annette Schaufuß will zum Beispiel Tee aus Nepal anbieten.

Drei Jahre lang hat Dirk Neubauer das Kaffeehelden-Café betrieben. Kaffee hat in Neubauers Alltag immer eine besondere Rolle gespielt. Und als vor drei Jahren die Rahmenbedingungen passten, hat er die Kaffeerösterei mit dem angeschlossenen Café "Zonos Kaffeehelden" eröffnet. Er ist dann auch zum Bürgermeister von Augustusburg gewählt worden. Der Betrieb des Cafés wurde zunehmend ein Spagat. Im Sommer mussten wegen Personalmangels schließlich die Öffnungszeiten eingeschränkt werden. Das war wohl der Punkt, an dem ihm endgültig klar wurde, dass er sich vom Café trennen muss. Die Kaffeerösterei mit der italienischen Röstmaschine betreibt Dirk Neubauer indes selbst weiter. Annette Schaufuß sieht die Rösterei als gute Ergänzung zum Café-Betrieb. Sie selbst sei ein Kaffee-Tee-Mensch, wobei ein guter Kaffee immer schon eine Leidenschaft gewesen sei. Zunächst wird sie zum "Schälchen Heeßen" verschiedene Kuchen und Gebäck anbieten, einiges davon auch aus der eigenen, heimischen Backstube.

www.zonos-kaffeehelden.de