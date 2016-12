Ein Prachtkerl zum Jahreswechsel

Obwohl mit Fisch-Krause in Oederan und "Seestern" in Flöha zwei alteingesessene Geschäfte schlossen, müssen Fischfreunde nicht auf fangfrische Flossen- tiere verzichten. Jetzt ist wieder Hochsaison.

Von Holk Dohle

erschienen am 30.12.2016



Börnichen/Eppendorf. Jeden Morgen macht sich Ingolf Kimmer auf den Weg nach Erdmannsdorf. "Auch an Sonn- und Feiertagen", betont der 54-Jährige aus dem Oederaner Ortsteil Börnichen. Gitter reinigen, Wasserstand und -qualität in den Hälterbecken kontrollieren, Fische füttern und einfach nach dem Rechten sehen, zählt Kimmer die Tätigkeiten auf, die seit fast zwei Jahren zum Alltag gehören. Im März 2015 hatte er vom Flöhaer "Seestern"-Chef Uwe Petrat die Fischaufzuchtanlage in Erdmannsdorf übernommen.

Im Dezember habe er besonders viel zu tun, sagt Kimmer. Denn der gelernte Fleischer ist auch Fischhändler, und zum Jahresende brummt das Geschäft mit Karpfen, Forelle, Stör und Co. noch einmal so richtig. Obwohl mit Fisch-Krause in Oederan und dem "Seestern" in Flöha zwei alteingesessene Geschäfte in den vergangenen Jahren schlossen, müssen Fischfreunde nicht auf frischen Fisch verzichten. Statt im Laden in der Kleinen Kirchgasse in Oederan, der im Sommer 2015 - nach fast acht Jahrzehnten - seine Türen schloss, haben Fischfreunde aus der Stadt des Klein-Erzgebirges und der Umgebung nun auf dem Buchenberg in Börnichen eine Auswahl.

Neben Klassikern wie Karpfen und Forelle legt Ingolf Kimmer auch fangfrischen Stör auf die Ladentheke. "Ein feiner Speisefisch - mit einem großen Vorteil", sagt der Experte. "Da es ein Knochenfisch ist, hat er keine Gräten." Als Schnitzel, in Salzmasse oder im Gemüsebett - es gebe viele Möglichkeiten, das wohlschmeckende Fleisch eines Störs zuzubereiten. Im Stück oder filetiert wechseln bei Kimmer auch Regenbogen- und sogenannte Lachsforellen den Besitzer. Lachsforellen sind in der Regel gezüchtete, besonders große Regenbogenforellen, deren Futter mit Farbstoffen versetzt wird. Dadurch nimmt das Fleisch eine orangene bis rote Färbung an, die an die des Lachses erinnert.

Neben "normalen Portionsforellen" werden laut Kimmer gerne auch größere Exemplare genommen. "Ich hatte jetzt erst eine Bestellung für eine fast sechs Kilogramm schwere Lachsforelle", freute sich der Fischhändler über den verkauften Prachtkerl. Bei Kimmers selbst komme zu Silvester ebenfalls ein Flossentier auf den Tisch. "Karpfen blau, ganz klassisch", sagt der leidenschaftliche Angler, der zwar sein Hobby zum Beruf gemacht habe, aber aus Zeitgründen kaum noch zum Angeln kommt.

Mit Angeln nichts am Hut hat Silke Krönert. Dennoch ist die Eppendorferin eine Fachfrau in Sachen Fisch und eine Meisterin im Filetieren. Seit 19 Jahren betreibt sie "Krönerts Fischspezialitäten" an der Freiberger Straße in Eppendorf. 2017 feiert das Fischgeschäft Jubiläum. Nicht alle Saiblinge, Forellen und Karpfen, 1,5 bis zwei Kilogramm schwer, gehen bereits küchenfertig über den Ladentisch. Wer will, kann den lebendigen Fisch auch mitnehmen und zu Hause ausnehmen.

Fangfrisch kommen die Flossenträger auch an Richters Angelteich in Großwaltersdorf auf die Waage - wie in Börnichen und Eppendorf auch noch am Silvestertag. Dabei muss Karpfen, Forelle und Stör nicht mit der Angel nachgestellt werden. Die Fische werden mit dem Kescher aus dem Becken geholt. Die Angelsaison in dem zwei Hektar großen Gewässer an der Gränitzer Straße beginnt erst wieder Ende April.

Auch ohne Vorbestellung kann noch fangfrischer Fisch gekauft werden. Eine Auswahl an Verkaufsstellen in der Region: Börnichen, Buchenberg 20, heute 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr, morgen 9 bis 12 Uhr; Eppendorf, "Krönerts Fischspezialitäten", Freiberger Straße 71, heute 9 bis 17 Uhr, morgen 7 bis 11 Uhr; Großwaltersdorf, Richters Angelteich, Grä- nitzer Straße, morgen 9 bis 12 Uhr.