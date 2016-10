Ein zweites Zuhause für Schüler

Der Club der Oberschule Eppendorf wird bei den Jugendlichen beliebter. Das hat auch mit der neuen Club-Chefin zu tun.

Von Knut Berger

erschienen am 28.10.2016



Eppendorf. Ein Raum der Stille ist der Schulclub der Heiner-Müller-Oberschule Eppendorf auf keinen Fall. Vielmehr machen die Jugendlichen beim Betreten des Raums im Anbau der Bildungseinrichtung schnell klar, dass sie auch nach dem Unterricht noch genügend Energie besitzen, um sich auszutoben. Lisa Körner achtet darauf, dass die Energie der Mädchen und Jungen an der richtigen Stelle verbraucht wird.

Zwar gibt ist im hellen Zimmer unter anderem viele Brettspiele, eine Dartscheibe und ein Tischfußballspiel, doch der Club ist nicht nur dazu da, spielend die Zeit zu verbringen. Vielmehr ist die 27-jährige Erzieherin für die Schüler auch Ansprechpartnerin, wenn ihnen etwas auf der Seele brennt. Sie hört zum Beispiel zu und gibt Tipps, wenn es zu Hause mit den Eltern Meinungsverschiedenheiten gibt oder der Liebeskummer zu schaffen macht. "Ich vermittele auch Treffen zwischen Schülern und Lehrern, wenn es diesbezüglich Gesprächsbedarf gibt", sagt Lisa Körner. Sie ist an den Schultagen zwischen 9.30 und 15.30 Uhr im Haus, kümmert sich um die Vor- und Nachbereitung des Tages und ist nicht nur nach dem Unterricht, sondern auch während der Pausen, bei Unterrichtsausfällen sowie bis zur Abfahrt der Schulbusse für die Kids da.

Nach ihrem Amtsantritt im April brachte die Erzieherin nicht nur optisch neuen Schwung in den Club, in dem sie das Zimmer umräumte. Vielmehr brachte die Lengefelderin auch frische Ideen ein. So wurde unter anderem eine Theater-Arbeitsgemeinschaft ins Leben gerufen. Im Sommer wurde ein Projekt mit dem Sachsenforst durchgeführt. Und in dieser Woche ging es kreativ zu und den Kürbissen an deren Inhalt. Für ein ortsansässiges Autohaus bastelten die Schulclub-Besucher die Dekoration für das Halloween-Fest. Mit viel Begeisterung waren die Oberschüler dabei, denn großen gelben Kugeln ein lustiges Aussehen zu verpassen. Das Fruchtfleisch, das dabei aus den Kürbissen geschnitten wurde, wurde im Hauswirtschafts-Unterricht der 8. Klassen zu Kürbissuppe verarbeitet.

Dass die Ideen von Lisa Körner bei den Jugendlichen ankommen, zeigt sich unter anderem darin, dass der Schulclub täglich stets gut besucht ist. Wie Schulleiter Holger Bachmann sagt, sei die Anzahl der Schüler, die sich regelmäßig im Club einfinden, in den vergangenen Monaten spürbar gestiegen. "Der Schulclub hat für uns eine große Bedeutung. Frau Körner arbeitet sehr engagiert und leistet ihren Beitrag, dass sich die Schüler mehr mit der Schule identifizieren", so der Schulleiter. Außerdem könnten hier bei kurzfristigen Unterrichtsausfällen die Jugendlichen vorbildlich betreut werden. Wie Lisa Körner betont, herrscht im Schulclub nicht immer nur grenzenloser Trubel. Der Raum ist auch Rückzugsort. Vor allem Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen 5 bis 7 kommen hierher, vereinzelt auch Neuntklässler.