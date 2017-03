Einbruch - Frankensteiner Fall sorgt für Entrüstung

Frankenstein/Eppendorf. Zum Einbruch bei der Frankensteiner Feuerwehr hat sich der Eppendorfer Bürgermeister zu Wort gemeldet. Axel Röthling postete im virtuellen Netzwerk Facebook: Die Feuerwehrleute hätten Hochachtung verdient, "... und nicht dass in ihr Gerätehaus eingebrochen wird! Ich finde das beschämend." Leider habe man in den vergangenen Tagen häufig lesen müssen, dass auch Feuerwehrleute nicht vor Übergriffen sicher sind. Dabei sei der moralische Schaden, weit schlimmer als der materielle Schaden, so der Eppendorfer weiter. "Wenn auch unsere Kameraden der freiwilligen Feuerwehren zu Opfern von Einbrechern werden, dann stimmt in unserer Gesellschaft etwas nicht." Noch hat die Polizei im Frankensteiner Fall, bei dem Technik im Wert von 7000 Euro gestohlen wurde, keine heiße Spur. Die Ermittlungen laufen, hieß es gestern aus Chemnitz auf Anfrage. (ka)