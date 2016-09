Eine BrÃ¼cke fÃ¼r die Liebe?

Eine Brücke für die Liebe?

Über der B 173 flattert eine Liebesbotschaft. Ob der verzweifelte Verfasser seine Chance bekommt, ist jedoch ungewiss.

Von Matthias Behrend

erschienen am 08.09.2016



Niederwiesa. Ob "Hasi" bei so viel Leidenschaft wirklich hart bleiben kann? Der junge Mann, der am Dienstag zusammen mit einem Freund das gut zehn Meter breite Transparent am Geländer der Brücke über die B 173 in Niederwiesa gespannt hat, hofft, damit seine Freundin zurückzugewinnen. Seinen Namen wollte der Oederaner zwar nicht in der Zeitung lesen. Aber er hoffte nach getaner Arbeit, dass seine Ex-Freundin am Dienstagabend auf dem Nachhauseweg von der Arbeit die Liebesbotschaft gelesen hat. Sechs Jahre waren die beiden ein Paar. Doch neben der Liebe gibt es noch eine zweite Leidenschaft - Autos schrauben. Weil er zuviel Zeit damit verbrachte, habe es immer wieder Zoff gegeben. Vor kurzem dann der Schock: Die Freundin ist ausgezogen und hat sich eine eigene Wohnung gemietet. Aus und vorbei ... Vielleicht aber auch nicht, denn der Liebes-Botschafter will kämpfen. Er habe erkannt, sagt er, wie wichtig diese Frau für ihn ist. Seit sie weg ist, sei er völlig durch den Wind, sein Leben aus den Fugen. Und in der Garage war er seither auch nicht mehr.

Nur einmal noch war er dort, um nebenan mit seinem Kumpel die Bettlaken-Botschaft zu gestalten. Die Laken habe die Oma zur Verfügung gestellt. Die Botschaft sei für "Hasi" unmissverständlich, glaubt der liebeskranke junge Mann: "Grün und Schwarz sind unsere Farben, die drei Punkte sind typisch für mich und das Herz im Wort ,Dich' ebenso", erzählte er.

Gestern früh flatterte das Bettlaken-Transparent noch am Brückengeländer. Und die Frage ist: Wie lange darf so eine Brücken-Botschaft hängen bleiben, ist das legal oder eine Ordnungswidrigkeit - ein Vergehen aus Leidenschaft sozusagen? Zuständig für die Bundesstraße und die Brücke, die darüber führt, ist das Sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr. Behördensprecherin Isabel Siebert sagt, dass solche Transparente oder Plakate immer eine potenzielle Verkehrsgefährdung sind, weil sie darauf abzielen, Autofahrer abzulenken. Da spielt es keine Rolle, ob Liebe oder Leidenschaft im Spiel sind. Zuständig sei die örtliche Verkehrsbehörde, so die Sprecherin. Die Leiterin des Bürgeramtes der Gemeinde Niederwiesa, Simone Wentz, sagte gestern Vormittag, dass das Bettlaken-Transparent schnell abgenommen wird. Mitarbeiter des Bauhofes sollten das erledigen.

Ob die angebetete Frau am Abend also noch einmal die Chance haben würde, das Liebesbekenntnis ihres Ex-Freundes zu lesen, war gestern fraglich. Aber bemerkt hat sie die Botschaft bereits am Dienstag. Das sagte ihr Ex-Freund gestern. Die beiden haben sich am Dienstagabend gesehen. Und wie hat sie reagiert? "Schwierig", sagte der junge Mann. Sie habe sich wohl gefreut, aber auch ein bisschen geschämt, glaubt er. Ob er eine Chance haben wird, blieb gestern ungewiss. Aber er wird weiter kämpfen um diese Frau und er hat auch schon eine Idee für einen weiteren Liebesbeweis ...