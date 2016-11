Eine Traumreise und zwölf Operationen

Die Fahrt mit der Transsibirischen Eisenbahn sollte für Dietmar Vogel eine unvergessliche Reise werden und wurde es. Nicht nur wegen der Menschen, Länder und Abenteuer. Sondern weil er dabei beinahe ein Bein verlor.

Von Claudia Dohle

erschienen am 05.11.2016



Grünberg. Es war ein kleiner Knacks am ersten Tag der großen Reise. Mist, Fuß verstaucht, dachte Dietmar Vogel, nachdem er bei der Stadtrundfahrt durch Peking im Palast des himmlischen Friedens mit dem linken Fuß über eine Schwelle gestolpert war, und humpelte weiter. Es war der 22. Mai und am Tag zuvor war der Grünberger mit zwei Freunden zu dieser Traumreise aufgebrochen. Per Flugzeug zunächst von Frankfurt nach Peking und zurück mit der Transsibirischen Eisenbahn (Transsib) bis nach Moskau. Knapp 8000 Kilometer auf der längsten Eisenbahnstrecke der Welt.

Viele Jahre hat Dietmar Vogel von dieser Reise geträumt. "Im vorigen Jahr haben wir dann entschieden, dass es 2016 soweit sein soll", sagt der Grünberger. Fast ein Jahr planten und organisierten die drei Freunde den Trip. "Über die Agentur, bei der wir gebucht haben, werden jährlich sechs Touren zwischen Moskau und Peking angeboten. Die Preise variieren und damit die Ausstattung der Abteile und Ausflüge."

An den Tagen nach dem Knacks in Peking schwoll Dietmar Vogels linker Fuß stark an. Vogel, der seit Jahren an Diabetes leidet, legte sich einen Stock zu und wurde einige Male per Rollstuhl zu Sehenswürdigkeiten gefahren. "Nach drei Tagen löste sich die Haut einer riesigen Blase von der Fußsohle". Der Grünberger dämpfte den Schmerz mit Tabletten und schnitt seine Schuhe auf, um überhaupt an Ausflügen teilnehmen zu können. "Die Chinesische Mauer habe ich leider nur bis zur ersten Etage, rund 100 Stufen hinauf geschafft. Insgesamt sind es über 1000 Stufen bis auf die Mauer."

Mit dem Bus ging es schließlich zur Mongolische Grenze, wo die Zugreise begann. Weil Dietmar Vogel und seine Freunde den preisgünstigsten Platz im Zug gebucht hatten, waren sie weit hinten im Zug untergebracht. "Die Kabinen waren sehr klein. Wir haben das vierte Bett in unserem Abteil zusätzlich bezahlt, um dort unser Handgepäck abzustellen und unter uns zu bleiben. Die hygienischen Verhältnisse auf den Toiletten waren katastrophal." Ein kleines Handwaschbecken diente uns als Dusche und zum Zähne putzen", sagt Vogel.

Der erste zweitägige Stopp war die mongolische Hauptstadt Ulan Bator. Die Reisegruppe übernachtete in einem großen Jurtencamp - jeweils zu zweit in einem traditionellen mongolischen Hirtenzelt. "Es gab ein typisches Mahl mit Fladenbrot, Ziegenkäse und dünnem Kaffee. In den Jurten stand mittig ein Kamin, der nachts mit getrocknetem Schafsmist oder Holz gefeuert wurde. Die Temperaturen sanken auf etwa null Grad Celsius. "Diese Nacht in den Jurten war eine abenteuerliche Sache." Die Verständigung erfolgte mit Händen und Füßen. "Bei mir waren es eher nur die Hände. Mein Fuß schmerzte inzwischen sehr und war wahnsinnig angeschwollen. Ich habe von sämtlichen Mitreisenden die Schmerztabletten aus der Reiseapotheke bekommen."

Während Irkutsk wie eine vergessene Stadt auf Dietmar Vogel wirkte, vermittelte die Universitätsstadt Nowosibirsk mit vielen jungen Leuten verschiedener Nationalitäten den Eindruck einer aufstrebenden Metropole. Acht Städte sahen die Reisenden. Zum Abschluss Moskau mit dem Kreml und einer nächtlichen Runde auf dem Roten Platz.

Nach der Rückkehr ging Dietmar Vogel sofort ins Krankenhaus nach Zschopau. Dort entschieden die Ärzte, dass er in die Uni-Klinik nach Dresden gebracht werden sollte. Die Keime hatten sich so stark ausgebreitet, dass nicht nur der Fuß, sondern Vogels Leben in Gefahr war. "Jeder Arzt meinte, das Bein müsse unterhalb des Knies amputiert werden. Ich bin hartnäckig geblieben und wollte Unterschenkel und Fuß behalten." Die Ärzte stellten mehr als 400 verschiedene Bakterien im Unterschenkel fest. Vogel wurde zwölf Mal operiert, alle Knochen aus dem Fuß entfernt. Nach einer Woche schwebte er nicht mehr in Lebensgefahr. "18 Wochen lag ich im Krankenhausbett und durfte nicht mal den Fuß übers Bett hängen. Heute ist der Fuß zwar tot und ich muss einen Spezialschuh tragen, aber ich habe meinen Fuß behalten und trotz Diabetes sind die Wunden wieder zugewachsen", ist Dietmar Vogel glücklich und dankbar. Anfang nächsten Jahres will Dietmar Vogel über seine Traumreise berichten, die nach einem kleinen Knacks beinahe zum Albtraum geworden wäre.