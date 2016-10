Eine verletzte Person nach Unfall auf S 223

erschienen am 24.10.2016



Leubsdorf. Am Sonntagnachmittag ist es auf der S 223 nach dem Ortsausgang Augustusburg zu einem schweren Unfall mit einer verletzten Person gekommen. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 27-Jähriger mit seinem VW die S 223 in Richtung Waldkirchen, als er aufgrund eines Problems mit seinem Fahrzeug plötzlich bremsen musste. Ein nachfolgender Opel-Fahrer konnte durch eine Gefahrenbremsung eine Kollision verhindern. Der Fahrer eines Skoda, der hinter dem Opel unterwegs war, konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf diesen auf, wobei die 34-Jährige Beifahrerin des Opels verletzt wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Die S223 musste zwischenzeitlich voll gesperrt werden. (fp)