Einkaufen im neuen Markt: Klettertour fÃ¼r ein StÃ¼ck Butter

Der Umzug des Edeka-Marktes aus der "Stanze" an die Freiberger Straße in Oederan ist derzeit Gesprächsthema Nummer eins in der Stadt. Denn für ältere Bürger wird das Einkaufen bald schwerer, wie der Test beweist.

Von Thomas Reibetanz

Oederan. Fünf Minuten. So lang brauchen Ingrid Herrmann und Katharina Schmidt, um in den Supermarkt um die Ecke zu laufen. Beide sind über 70, beide haben ihr Zuhause in der Wohnanlage "Kastanienhof" nahe des Oederaner Stadtzentrums gefunden. Doch der Supermarkt, in den sie und viele andere Senioren einkaufen gehen, wird derzeit leer geräumt. Ab dem 13. Oktober gibt es den Edeka nicht mehr in der "Stanze", sondern einen Kilometer entfernt an der Freiberger Straße.

"Und dann haben hier viele ein richtiges Problem", sagt Katharina Schmidt. Sie ist 76 Jahre alt und hat für "Freie Presse" mit Ingrid Herrmann (71) einen Einkaufsbummel unternommen. Dorthin, wo in zwei Wochen ein "Markt der Generationen" die schöne neue Welt des Konsums in die mittelsächsische Kleinstadt bringt. "Dass Edeka den modernen Markt in Oederan eröffnet, finden wir toll", betont Ingrid Herrmann. "Und wir machen auch niemandem in der Stadtverwaltung einen Vorwurf. Aber wir wollen darauf aufmerksam machen, dass sich das tägliche Leben für viele Menschen schlagartig ändern wird."

Kein anderes Thema hat die Teilnehmer an der "Freie Presse"-Umfrage mit dem Titel "Wie lebt es sich in Oederan?" so bewegt wie der Umzug des Edeka-Marktes. Auch in der Stadt ist die dann veränderte Einkaufsmöglichkeit Dauergespräch. "Weil hier viele ältere Menschen leben", sagt Katharina Schmidt. "Die haben die Wohnungen oder Altersheime in Zentrumsnähe auch deshalb gewählt, weil es in unmittelbarer Nähe einen Supermarkt gibt."

Der aber ist bald weg. Und in der Innenstadt gibt es dann keine Möglichkeit, die Produkte des täglichen Bedarfs mit einem Weg zu kaufen. Alternativen sind der Supermarkt an der Gerichtsstraße oder der neue Markt an der Freiberger Straße. "Beide sind für ältere Menschen nicht mehr zu Fuß erreichbar", sagt Ingrid Herrmann. "Denn zu beiden geht es stetig bergauf. Dazu kommen Straßen und Wege, die für Menschen mit Rollatoren oder Einkaufstrolleys nicht geeignet sind."

Was die Rentnerin meint, wird auf dem Weg zum neuen Supermarkt an der Freiberger Straße deutlich. Der kürzeste Weg dorthin führt durch die Altstadt. "Für uns kein Problem", sagt Katharina Schmidt. "Aber wir wollten auch Senioren, die mit Rollator unterwegs sind, mit zum Test bringen. Da gab es nur Absagen." Warum, wird schnell klar. Historisches Pflaster, zu enge Gehwege, die Überquerung der Gerichtsstraße an einer sehr unübersichtlichen Stelle nahe der B 173. Das ist einfach zu anstrengend. Und alle Alternativrouten verlängern den Weg.

Nachdem die Altstadt geschafft ist, müssen auch Ingrid Herrmann und Katharina Schmidt, eigentlich sind beide noch sehr gut zu Fuß, verschnaufen. "Es geht nur bergauf", sagen sie. "Selbst ohne schwere Einkaufstüten ist das anstrengend. Wie das im Winter gehen soll, muss uns mal jemand erklären. Dann wird es ein Kraftakt, einfach mal ein Stück Butter zu holen." Der Bus sei keine echte Alternative, denn mit Trolley oder Rollator kommt man in den kaum hinein. Und auch das Angebot der alten und neuen Edeka-Betreiberin, die Einkäufe zu liefern, sei nicht optimal. "Wir wollen selbst einkaufen gehen", sagen die Rentnerinnen, die sich als Sprecherinnen aller älteren Oederaner sehen.

Nach einer reichlichen halben Stunde ist der neue Edeka erreicht. Zumindest fast. Denn vorher muss die Bundesstraße überquert werden. Und einen Fußweg auf das Marktgelände gibt es nicht. Die Seniorinnen müssen direkt in die Parkplatz-Einfahrt laufen. Allein das ist so gefährlich, dass es den Einkaufsbummel zur Tortur macht. Mal ganz abgesehen davon, dass wir trotz bestem Wetter mehr als 30 Minuten unterwegs waren - mit leeren Händen.

