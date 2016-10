Eisbahn zieht an die "Stanze" um

Zumindest für einige Wochen wird das Areal am Einkaufspark in Oederan mit mehr Leben gefüllt. Neue Pläne für die Ladenfläche gibt es nicht.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 17.10.2016



Oederan. Die Einkaufswagen auf dem Parkdeck sind weg, die große Landenfläche ist verwaist: Nach dem Umzug des Edeka-Marktes vom Einkaufsmarkt "Zur Stanze" an die Freiberger Straße in Oederan suchen die Verantwortlichen der Stadt noch immer nach einer Lösung, um zum einen die Geschäftsräume neu zu nutzen und zum anderen eine Einkaufsmöglichkeit für die älteren Bewohner der Innenstadt zu schaffen. "Stadtverwaltung und Immobilienbesitzer sind gleichermaßen bemüht, die große Gewerbefläche wieder mit Leben zu füllen", erklärte Marco Metzler vom Stadtmarketingverein. Konkrete Pläne gäbe es jedoch noch nicht.

In den Wintermonaten allerdings wird zumindest vor dem Gebäude ganz sicher viel Trubel herrschen. Denn nach langen Überlegungen und Beratungen steht nun fest: Die Eisbahn wird auf dem oberen Parkdeck des Einkaufsparks ein neues Domizil finden. Der Umzug war nötig geworden, weil derzeit am Oederaner Rathaus umfassende Sanierungsarbeiten stattfinden. Die Größe der Baustelle lässt es dabei nicht zu, dass die Eisbahn sowie ein Zelt für Gastronomie und Schlittschuhverleih an angestammter Stelle Platz finden.

Mehrere Optionen für alternative Standorte wurden deshalb unter die Lupe genommen. Nachdem die Statiker nun ihr Okay gegeben haben, können ab dem 26. November auf dem Parkdeck Pirouetten gedreht werden. "Auch das große Zelt wird dort aufgebaut, die Räume im Inneren des Gebäudes werden wir allerdings nicht nutzen", sagte Marco Metzler. Bis Ende Januar 2017 wird die Eisbahn Besucher einladen. Und das exklusiv.

Denn die Eisbahn wird ab sofort nicht mehr, wie noch in den vergangenen Jahren praktiziert, gemeinsam mit der Stadt Frankenberg genutzt. Dort denkt die Stadtverwaltung darüber nach, in den kommenden Winterferien eine Kunststoff-Eisbahn zu mieten und einige Tage zu testen. Anschließend soll dann über den Kauf einer solchen Anlage entschieden werden. Die Oederaner bleiben unterdessen bei ihrer Variante, denn die dafür benötigten Bauteile sind vorhanden und derzeit in Hallen der Kleinstadt eingelagert.

Wenn die Eisbahn wieder verschwunden ist, erhoffen sich vor allem die älteren Bewohner der Oederaner Innenstadt eine schnelle Lösung für den Einkaufsmarkt. Für sie ist der Weg zu den Supermärkten der Stadt jetzt zu weit.