Endlich Sommerwetter: In Niederwiesa wird schon gebadet

15 Grad Wassertemperatur! - Noch ist der Sprung ins Wasser eine waschechte Erfrischung. Doch in allen Freibädern der Region soll in den kommenden Tagen endlich die Saison starten. Dabei wird an einigen Anlagen noch gewerkelt.

Von Thomas Reibetanz

erschienen am 17.05.2017



Niederwiesa/Oederan. Wasserratten haben es in diesem Jahr nicht leicht. Während sie in der Vergangenheit oft schon Anfang Mai anbaden konnten, hat das Wetter in diesem Frühjahr mitunter eher dazu eingeladen, den Rodelschlitten wieder klarzumachen. Auch die Freibäder der Region, die eigentlich Anfang dieses Monats ihre Tore öffnen wollten, haben den Saisonstart immer wieder verschoben.

In diesen Tagen allerdings kletterten die Temperaturen erstmals über die 20-Grad-Marke, so langsam könnte sich Badewetter einstellen. Passend dazu haben so ziemlich alle Freibäder für die kommenden Tage ihren Saisonstart geplant.

In Oederan und Falkenau kann ab dem kommenden Wochenende geplanscht werden, das Erdmannsdorfer Bad öffnet eine Woche später. Wann es in Eppendorf losgehen kann, hängt hingegen vom Fortschritt der Bauarbeiten ab.

Bereits seit Anfang Mai empfängt das Naturbad Niederwiesa Besucher. "In den ersten Tagen kam natürlich kaum jemand, in dieser Woche hatten wir aber schon einige Gäste", sagt Betreiber Frank Buschbeck der "Freien Presse". "Manche waren sogar schon im Wasser." Das ist deshalb beachtlich, weil die Temperatur des Naturteiches bei gerade einmal 15 Grad Celsius liegt.

"Der Teich dient aber eher dazu, dass sich die Gäste mal kurz abkühlen können, wir haben ja auch keinen Bademeister vor Ort", erklärt Buschbeck. "In erster Linie kann man sich auf unserer Anlage erholen oder Sport treiben." Die Eintrittsgelder seien mit 2 Euro für Erwachsene und 50 Cent für Jugendliche konstant geblieben, betont der Betreiber. Neuerungen gibt es vor allem bei den sanitären Anlagen, die weiter ausgebaut wurden.