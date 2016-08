Energieversorger unterstÃ¼tzt Augustusburger Projekt zur Internetversorgung

Energieversorger unterstützt Augustusburger Projekt zur Internetversorgung

erschienen am 31.08.2016



Augustusburg . Für ihr einzigartiges Projekt mit einer drahtlosen Internetversorgung hat die Stadtverwaltung Augustusburg am Mittwoch eine wichtige Finanzspritze erhalten. Energieversorger Envia M überreichte Fördermittel in Höhe von 8000 Euro für die Ausrüstung von Laternenköpfen im Stadtgebiet mit LED-Technik und W-Lan-Routern. Für den Ausbau einer schnellen Internetverbindungen will die Stadt nicht auf die teure Verlegung von Kabeln setzen, sondern auf ein drahtloses Netz. (tre)