Eppendorf will HÃ¤uslebauer ins Dorf locken

Eppendorf will Häuslebauer ins Dorf locken

Die Gemeinde besitzt so gut wie kein eigenes Bauland, das an Familien preisgünstig abgegeben werden kann. Das will die Verwaltung nun ändern, erntet aber auch Gegenwind.

Von Knut Berger

erschienen am 03.09.2016



Eppendorf. Für Häuslebauer soll in Eppendorf neues Bauland zwischen der Oederaner Straße sowie dem Gebiet "Am Teich" angeboten werden. Die Gemeinderäte haben einem entsprechenden Rathaus-Vorschlag in ihrer jüngsten Sitzung mit knapper Mehrheit zugestimmt. Danach will die Gemeinde mit der bundeseigenen Bodenverwaltungs- und -verwertungsgesellschaft über einen Erwerb der Grundstücke verhandeln. Anschließend will der Gemeinderat erneut beraten.

In Eppendorf gibt es im Bestand der Wohnungsgenossenschaften und -gesellschaften so gut wie keine freien Wohnungen. Darüber informierte Bürgermeister Axel Röhtling (SPD) die Gemeinderäte. Zudem befinde sich kaum Bauland in Besitz der Gemeinde, das zu vergleichbar günstigen Preisen an bauwillige Familien verkauft werden könnte. Deshalb schlug die Verwaltung dem Gemeinderat vor, verschiedene Grundstücke zu kaufen.

Es handele sich um eine Fläche von rund 6000 Quadratmetern, die zu einem voraussichtlichen Preis von rund 80.000 Euro erworben werden könnte. "Ich sehe es als eine wesentliche Aufgabe der Gemeinde an, auch künftig bezahlbare Baugrundstücke in unserem Ort anbieten zu können", argumentierte der Bürgermeister. Zudem wolle er Grundstücksspekulationen verhindern und Anreize schaffen, damit sich neue Bürger ansiedeln.

Gemeinderat Daniel Lindner (CDU)stand dieser Idee zunächst skeptisch gegenüber. "Ich sehe im Moment keine Veranlassung, dass die Gemeinde das Land kauft. Schließlich geht es um 80.000 Euro. Und in der Vergangenheit wurde immer wieder betont, dass wir sparen müssen", sagte Lindner, der sich dann doch noch mit der Variante anfreunden konnte, wenigstens einen Teil der Flächen zu kaufen.

Ganz auf Ablehnung stießen die Pläne hingegen bei CDU-Fraktionschefin Ulrike Seyfert. "Im Ort stehen bei privaten Vermietern genügend Wohnungen leer. Sie sollten erst einmal belegt werden, bevor man in Richtung Grundstückskauf denkt", sagte die langjährige Gemeinderätin.

Kämmerer Toralf Ender machte hingegen deutlich, dass es erst einmal darum gehe, überhaupt mit dem Eigentümer der Flächen zu verhandeln. "Ob wir dann noch kaufen können oder wollen, muss ohnehin später entschieden werden", sagte er. Schließlich stimmte der Gemeinderat den Verhandlungen zu, um später erneut darüber zu beraten.