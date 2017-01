Eppendorfs Gospelchor stimmt wieder an

Für Freunde afroamerikanischer Kirchenmusik beginnt ein neues Projekt. Die Gemeinde bittet Jung und Alt zur Probe.

Von Holk Dohle

erschienen am 06.01.2017



Eppendorf. Gospelsänger aus der Firma Köhler Kunsthandwerk Eppendorf? Gibt's nicht. Gibt's doch! Björn Köhler, also der Firmenchef persönlich, und seine Frau Peggy sind große Fans der afroamerikanischen Kirchenmusik. Seit fünf Jahren gehören der Kunsthandwerker und die gelernte Krankenschwester zu den Teilnehmern des Gospelchorprojekts der Eppendorfer Kirchgemeinde. Peggy Köhler hatte damals die Idee, den aus Amerika stammenden Gemeindegesang auch im Erzgebirge anzustimmen.

Da ist es also nur selbstverständlich, dass die 46-Jährige und der Spielzeugmacher und Drechslermeister auch bei der am 20. Januar beginnenden, nächsten Auflage des Gospelworkshops wieder mit von der Partie sind. "Das Projekt ist nach dem ganzen Weihnachtsstress genau das Richtige, um zur Ruhe zu kommen", sagt Peggy Köhler, die in der Manufaktur ihres Mannes zum Stammpersonal zählt. "Da können wir uns den Kopf frei singen", freut sich die Eppendorferin auf die insgesamt sieben Probenabende sowie den Abschluss und Höhepunkt des Projekts - den Gospelgottesdienst.

Jeweils rund 50 Teilnehmer hätten bei den bisherigen Workshops im Gemeindehaus ihre Stimmbänder strapaziert. Eine Gesangsausbildung sei nicht erforderlich, um bei den Eppendorfer Gospelsingers mitmachen zu können. Selbst Englisch-Kenntnisse seien nicht Bedingung. Klar würden englische Texte gesungen, aber das sei kein Problem. "Jonathan bringt das locker rüber", lobt Peggy Köhler die Arbeit des Chorleiters Jonathan Leistner. Denn Gospeln soll auch Spaß machen, und Leistner weiß, wie er die Teilnehmer bei Laune hält.

Susann Seidel freut sich ebenfalls schon sehr auf das neue Gospelprojekt. "Die Kirchgemeinde lädt wieder zum Mitsingen ein", sagt die Frau des Eppendorfer Pfarrers und Organisatorin des Workshops. "In den gemeinsamen Proben geht es locker und fröhlich zu. Nicht nur Singen, auch Lachen ist garantiert. Ein guter Start ins Wochenende, der den Stress der Arbeitswoche vergessen lässt."

"Neue Melodien, Texte und frische Rhythmen dringen nicht nur ins Ohr, sondern oft auch ins Herz: Die Lieder strahlen Zuversicht, Freude und Hoffnung aus", sagt Susann Seidel. "Jeder, der gern singt, kann sich mit seiner Stimme einbringen. Die Freude am Singen zählt, Alt und Jung, Neueinsteiger und alte Hasen sind willkommen." Und vielleicht gibt es ja doch bald auch hölzerne Gospelsinger aus dem Hause Köhler. Fans würden zum Jubelgesang anstimmen: ein ganzer (Gospel-)Chor aus handgedrechselten Figuren.

Das Gospelprojekt 2017 findet im Gemeindehaus Eppendorf, Kirchweg 1, statt. Auftakt ist am Freitag, 20. Januar, 19.30 bis 21 Uhr. Weitere Proben sind am 27. Januar, am 3., 10. und 24. Februar sowie am 10. und 17. März. Der abschließende Gospelgottesdienst ist am 19. März, 10 Uhr in der Kirche Eppendorf. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 037293 238.