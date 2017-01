Erdmannsdorf: Unfall mit vier beteilitgten Autos - keine Verletzten

erschienen am 22.01.2017



Erdmannsdorf. Ein Unfall mit vier beteiligten Autos hat sich am Sonntagnachmittag zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz ereignet. Entgegen erster Informationen passierte das auf der Chemnitzer Straße, nicht auf der Augustusburger Straße. Es gab keine Verletzten, heißt es weiter. Ein Audi war im Schnee festgefahren und ragte auf die rechte Spur in Richtung Chemnitz. Ein Mitsubishi-Fahrer soll angehalten haben, um zu helfen. Ein Seat soll dann hinter dem Audi gehalten haben, als auf ihn ein VW mit hoher Geschwindigkeit auffuhr. VW, Seat und Audi kollidierten in Folge. Zudem soll der Seat mit einem entgegenkommenden VW Caddy zusammen gestoßen sein. Der Caddy kollidierte frontal mit einem Baum.

Neben den Rettungskräften von Feuerwehr, Notdienst und Polizei waren auch der Winterdienst und die Ölwehr im Einsatz.. Große Mengen auslaufender Betriebsmittel mussten gebunden werden. Zum Schaden und dem Unfallhergang konnten bisher keine Angaben gemacht werden. Seit 18.15 Uhr ist die Chemnitzer Straße, die Verbindungsstraße zwischen Erdmannsdorf und Chemnitz, wieder befahrbar. (fp)