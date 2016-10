Erdmannsdorf erhält Fördermittel für Abriss der alten Spinnerei

erschienen am 25.10.2016



Erdmannsdorf. Die alte Baumwollspinnerei in Erdmannsdorf verschwindet. Die Stadt Augustusburg hat Fördermittel in Höhe von knapp 540.000 Euro bewilligt bekommen. Der Bescheid liegt seit Montag im Rathaus vor. Die Ausschreibung für den Abriss der Industriebrache wird jetzt vorbereitet, der Abriss soll so schnell wie möglich erfolgen, sagt der Augustusburger Bürgermeister Dirk Neubauer (parteilos). Der Stadtrat hatte bereits im vergangenen Jahr dem Ankauf der Grundstücke zu einem symbolischen Preis zugestimmt, um damit die Voraussetzung für den Abriss der Fabrikruine zu schaffen. Die Abrisskosten sind mit insgesamt rund 600.000 Euro kalkuliert. (mbe)