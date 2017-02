Ethik des Wohlstands ist Verantwortung

Vor 100 Jahren starb der Spinnerei-Fabrikant Arno Meister. Seine Baumwollspinnerei in Erdmannsdorf wird abgerissen, im Ort ist ein Denkmal geplant. Der Gastbeitrag erinnert an einen familiär und sozial engagierten Unternehmer.

Von Bernd W. Wegert

erschienen am 20.02.2017



Ja doch! Wir haben allen Grund, seiner zu gedenken: Vor einhundert Jahren, am 20. Februar 1917, starb Heinrich Arno Meister. Er fiel einem seltsamen Unglück zum Opfer: Als er unweit seiner Wohnung "an der Post vorüberging, fiel ein Eiszapfen vom Dach und traf ihn tödlich am Kopf". So steht es im Kirchenbuch zu lesen. Damit ging seine 47 Jahre währende segensreiche Wirksamkeit für Erdmannsdorf zu Ende.

45 Jahre lang hat er hier gewohnt. Er starb im Alter von 77 Jahren, sieben Monaten und 18 Tagen, ist also 1839 geboren. Er ist das vierte Kind aus der dritten Ehe des Burgstädter Kantors Christian August Meister und wurde in die Freuden und Leiden einer Familie hinein geboren. Von den elf Kindern aus der ersten Ehe seines Vaters waren 1839 noch drei am Leben, von den drei Kindern aus der zweiten Ehe nur noch eins. Vielleicht haben genau diese Familienerfahrungen zu seiner Haltung geführt, soziale Bindungen zutiefst zu bejahen. Seine Mutter lebte als Witwe zehn Jahre lang in Erdmannsdorf, gepflegt von der Tochter seiner Stiefschwester. Drei Enkeln einer Stiefschwester galt seine Fürsorge für deren Ausbildung.

1853 wird Arno Meister konfirmiert. Im Kirchenbuch wird vermerkt, dass er die Schule mit "vorzüglichen Leistungen" absolvierte. Er erhielt eine kaufmännische Ausbildung in der Firma Tetzner und Sohn in Chemnitz. Dort war er wohl auch weiterhin tätig, bis er am 1. Juli 1865 eine kleine Garnhandlung in der Langen Straße in Chemnitz eröffnete. Im gleichen Jahr schloss er die Ehe mit Clara Emilie geb. Holzmüller aus Lengefeld.

Hier ist folgendes nachzutragen: Sein älterer Bruder Moritz Anton Meister (1833 bis 1918) wurde zunächst wie der Vater Lehrer, aber durch ein Halsleiden aus dieser Laufbahn geworfen. So lag es für ihn nahe, sich an den Geschäften seines jüngeren Bruders zu beteiligen. Das Startkapital für ihr Unternehmen stellten ihrer beider Schwiegereltern zur Verfügung. Die Schwierigkeiten, die die Garnhändler mit ihren Lieferanten hatten, legten den Gedanken nahe, die Garne, die sie verkaufen wollten, auch selbst zu produzieren. So erwarben sie 1869 "Fischers Etablissement" (Spinnerei Werk I), bereits 1872 wurde der Betrieb um das spätere Werk II erweitert, 1874 kam für kurze Zeit eine Betriebsstätte in Wiesa (bei Annaberg) hinzu. Arno Meisters Tochter Maria Magdalena starb 1871 im Alter von fünf Jahren. Danach blieben beide Brüder kinderlos. Deshalb wurde 1892 der Betrieb in eine Aktiengesellschaft auf der Basis einer Familiengründung umgewandelt. Damit sollte gewährleistet werden, dass der Betrieb auch nach dem Tod der beiden Brüder weitergeführt würde. Es wurden 450 Aktien zu je 1000 Mark ausgegeben.

In mancherlei Veränderungen, über die in der Chronik "800 Jahre Erdmannsdorf" berichtet wird, bestand der Betrieb bis 1991. Dann wurden die Maschinen demontiert und wenig später die ersten Nebengebäude abgebrochen. Freilich erinnern uns viele andere Gebäude an das segensreiche Wirken der Gebrüder Meister: Die "Kinderbewahranstalt" (Kindergarten) und Gemeindediakonie, die Turnhalle und auch die Friedhofshalle sind ihren Stiftungen zu verdanken, ebenso der Altar der Erdmannsdorfer Kirche. Selbst am Schulbau 1898 waren sie mit 10.000 Mark beteiligt. 37 Wohngebäude mit 172 Wohnungen ließen sie für ihre Belegschaft bauen - unter anderem an der Neuen Gasse, der Uferstraße, der Meisterstraße, der Chemnitzer Straße, der Friedhofsstraße, der Alten Dorfstraße sowie an der Kunnersdorfer Straße. Die Mieten waren so berechnet, dass sie "reichlich 2,4 Prozent Kapitalverzinsung" einbrachten. "Mehr als die Sozialgesetzgebung des Deutschen Reiches seit 1883 vorschrieb, taten sie für ihre Beschäftigten", steht in der Ortschronik zu lesen: Aus einem "Wohlfahrtsfonds" wurden Krankengeld (26 Wochen), ärztliche Behandlung und Apothekenkosten für die Beschäftigten und sämtliche Familienangehörige bestritten. Die Fabriksparkasse zahlt ein Prozent mehr Zins als die öffentlichen Sparkassen. "Alte Arbeiter erhalten Pension, und heiratende einen Hausrath je nach Wunsch", berichtet Pfarrer Stiehler. Bis 1944 wurden 200 Mitarbeiter für ihre 30-, 40- und 50-jährige Werkszugehörigkeit geehrt und erhielten eine Prämie. All das erinnert uns an die Hochschätzung der beiden Brüder für familiäre und soziale Bindungen.

Sicher fällt es älteren Bewohnern in Erdmannsdorf nicht leicht einzusehen, dass nur der Abriß und die Entsorgung der nicht mehr nutzbaren Gebäude infrage kommt, um "Schandflecken zu beseitigen", wie es heißt. Trotzdem tun wir vielleicht gut daran, das Wirken der Gebrüder Meister in größere Zusammenhänge zu stellen: Nach den napoleonischen Kriegen hatte Sachsen 1815 etwa 58 Prozent seiner Fläche und 42 Prozent seiner Bevölkerung verloren. Die sächsische Geschichte ist danach im wesentlichen Wirtschafts- und Kulturgeschichte, was man sehr gut im Industriemuseum in Chemnitz sehen kann. Hans Heinrich von Könneritz, der 1822 das Rittergut Erdmannsdorf kaufte, erhält als Botschafter in Paris den Auftrag, "die gesetzlichen und institutionellen Maßnahmen zu beobachten, durch die Handwerk und Industrie gefördert werden". Sein Einsatz für die Ansiedlung von Industrie im Ort verwundert deshalb nicht. Doch nicht jeder Start war von Dauer. Wir lesen mehrere Namen: 1820 Wiede, 1822 Gebrüder Dietrich, 1831 Strauß und Morell, 1837 Lehmann und Hütter, 1840 Julius Maximilian Fischer, 1858 David Friedrich Schneider. 1869/72 erst beginnt mit der Übernahme durch die Gebrüder Meister ein Werk, dem längere Dauer beschieden ist. Auch das endete schließlich 1991 mit der Abwicklung.

In einem Vortrag im Deutschlandfunk hat der Autor, Journalist und Politikwissenschaftler Raul Zelik das ökonomische Weltsystem beschrieben, das dabei sei, sich zu Tode zu siegen. "Es hat die gesamte Weltbevölkerungen aus ihren traditionellen Bindungen herausgebrochen, ist jetzt aber nicht in der Lage, diesen Menschen einen neuen Platz zu bieten", so Zelik. Er betont die Bedeutung fester sozialer Bindungen als Grundlage der menschlichen Existenz und verweist auf die sogenannte Care-Ethik - eine Moralphilosophie des Sorgens, bei der es darum geht, das Geflecht sozialer Bindungen zu bewahren.

Eine kleine Gedenkveranstaltung findet heute ab 17 Uhr auf dem Friedhof in Erdmannsdorf statt, wo Arno und Moritz Meister begraben sind. Der Ortschaftsrat sucht unterdessen weiter nach einem würdigen Platz für eine Meister-Büste.