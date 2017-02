Fast 100 Schüler in Augustusburg auf der Piste

erschienen am 04.02.2017



Augustusburg. So macht Wintersport großen Spaß! Am Samstag gingen auf dem Skihang Rosts Wiesen in Augustusburg die Kreis-, Kinder- und Jugendspiele im Riesenslalom über die Bühne. Fast 100 Nachwuchssportler folgten dem Aufruf des Veranstaltertrios Kreissportbund Mittelsachsen, Skiclub Augustusburg und dem Freizeitzentrum Rosts Wiesen, um auf der sehr gut präparierten Piste ins Tal zu jagen. Rico Reichel vom Skiclub Augustusburg hatte einen Kurs aus 16 Toren abgesteckt, der von den Startern jeweils zweimal bewältigt werden musste.

In der Altersklasse U 8 hatte die siebenjährige Laura Limbach die Nase ganz vorn. Das Mädchen aus Niederwiesa steht hobbymäßig auf den Abfahrtski, spielt sonst Schach und Fußball. In der Altersklasse U 10 der Jungen holte sich Hans Porstmann vom Skiclub Augustusburg die Goldmedaille. Nach dem ersten Durchgang lag der Grundschüler aus Leubsdorf noch auf dem zweiten Rang. "Der Rückstand betrug aber nur ein paar Hundertstel Sekunden. Das wollte ich unbedingt aufholen", sagte das Nachwuchstalent.

Benjamin Kahlert, Geschäftsführer des Landessportbundes Mittelsachsen, zog eine positive Bilanz der Wettkämpfe. "Ich erlebte tolles Wetter, umsichtige Gastgeber und engagierte Starter- es war eine rundum gelungene Veranstaltung", sagte Kahlert. (kbe)