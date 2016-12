Fast ein Jahr in Niederwiesa

Sie wollten einfach nur weg aus Bagdad. Nun lernen Aseel und Muneer Alabad sächsische Weihnachtsbräuche kennen. Und ihre beiden Töchter schreiben Wunschzettel an den Weihnachtsmann.

Von Holk Dohle

erschienen am 06.12.2016



Niederwiesa. Zahraa hat schon einen Wunschzettel. "Ein Handy und eine Puppe" stehen drauf, verrät sie. Für Ruqaya habe sie auch einen ausgefüllt. "Puppenbett, Puppenwagen, Puppenkleider", zählt die Achtjährige die Weihnachtswünsche ihrer kleinen Schwester auf. "Kinder integrieren sich schnell", sagt Ingrid Schwendel. "Sie leben noch kein Jahr in Deutschland und glauben schon an den Weihnachtsmann", so die Niederwiesaerin weiter.

Zahraa und Ruqaya sind wie ihre Eltern Muslime. Sie kennen kein Weihnachtsfest, nur einen "Papa Noel", der auch Geschenke bringt. Sie stammen aus Bagdad, der Hauptstadt des Iraks. Anfang Oktober vergangenen Jahres ist Muneer Alabed mit seiner Frau Aseel und den beiden Töchtern geflohen. Aus Angst. Zuletzt seien sie oft nachts gekommen, die Todesschwadronen der Terrormiliz des Islamischen Staats. In seinem Haus seien sie auch gewesen. Aber er habe Glück gehabt, sei nur schwer verletzt worden, sagt Alabed Muneer. Er streift den Pullover nach oben und zeigt seinen mit Narben übersäten Oberkörper.

Über einen Monat hat die Familie bis Mitteleuropa gebraucht. Zu Fuß, mit dem Boot, hin und wieder in Bussen über die Balkanroute. Nach der Registrierung an der Grenze wurden sie am 9. November 2015 nach Sachsen gebracht - in eine Flüchtlingsunterkunft in Döbeln. "Wir waren überglücklich, dass wir es geschafft hatten", sagt der Vater. Wohin es sie in Deutschland verschlagen hatte, habe keine Rolle gespielt. "Hauptsache, meine Familie war in Sicherheit."

Eineinhalb Monate lebte die Familie in der zu einer Massenunterkunft umfunktionierten Sporthalle. "Es war sehr laut", berichtet Aseel Alabed. Besonders Frauen und Kinder hätten unter den Bedingungen leiden müssen. Umso größer sei die Freude gewesen, als sie am 7. Januar in Niederwiesa eine der zwei von der Gemeinde zur Verfügung gestellten Wohnungen beziehen konnten.

Obwohl Bürgermeisterin Ilona Meier erst am Vormittag darüber informiert worden war, dass am Abend die Familie eintrifft, war der Ort längst empfangsbereit. Im Oktober hatten engagierte Bürger einen Arbeitskreis gebildet, um sich auf die Ankunft der Kriegsflüchtlinge vorzubereiten. "Die Kirchgemeinde um Pfarrer Daniel Meulenberg, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Altbürgermeister Dietmar Hohm und viele andere", zählt Ingrid Schwendel auf. Günther Bsteh zum Beispiel traf die Neuankömmlinge beim Einkaufen und bot spontan Hilfe an. "Sie waren hoffnungslos überfordert." Seither gehört der Niederwiesaer beinah mit zur Familie, kommt auf einen Tee vorbei, spielt mit den Kindern.

Ohne Hilfe total aufgeschmissen wären die Iraker, seit 1. August "anerkannte Flüchtlinge", beim Bewältigen der Behördenpost. "Die Familie muss Formulare ausfüllen, die nicht mal wir verstehen", sagt Günther Bsteh. "Da sitzt du drei, vier Stunden vor einem drei Zentimeter hohen Papierstapel, hilfst beim Beantworten von zum Teil sinnlosen Fragen und auf dem Amt stellt sich heraus, dass das gar nicht gebraucht wird", ärgert sich der 75-Jährige.

Muneer Alabed behält die Ruhe. "Alles Schritt für Schritt. Es wird schon. Lieber Papier als Bomben", sagt der Familienvater. Nach einem Berufsfindungskurs sowie einem Deutsch- und dem Integrationskurs möchte er gern wieder in seinem Beruf als Goldschmied arbeiten. Vater und Großvater waren ebenfalls Goldschmiede. Ein Praktikum in einer Goldschmiedewerkstatt absolviere er bereits.

Wie ihr Mann ist auch Aseel Alabed sehr dankbar für die Hilfe. Die studierte Anwältin will ebenfalls zurück ins Berufsleben. Eine Arbeit im Büro würde ihr Spaß machen. "Sie ist eine sehr aufgeschlossene Frau, zeigt Interesse für vieles. Am Wichtigsten ist ihr, immer besser Deutsch zu lernen", sagt Ingrid Schwendel. Sie ist froh darüber, dass die Niederwiesaer die Herausforderung, Kriegsflüchtlingen ein neues Zuhause zu bieten, gemeistert haben. "Es haben sich Menschen gefunden, die helfen wollen. Dabei sind sie sich näher gekommen. Sonst hätten sie sich vielleicht nur gegrüßt. Das ist doch ein schöner Nebeneffekt." Deutsch lernen, spazieren, lesen, mit den Kindern spielen, bei den Hausaufgaben helfen, zählt Muneer Alabed seine Freizeitbeschäftigungen auf. Und abends werden via Sat-TV arabische Fernsehsender geschaut. In diesen Tagen lernt die Familie sächsische Weihnachtsbräuche kennen - Lichterbögen leuchten in ihren Fenstern. An den Weihnachtsmann glauben Muneer Alabed und seine Frau Aseel nicht. Darum haben sie auch keinen Wunschzettel geschrieben. "Ich wünsche mir, dass ich bald eine Arbeit habe", sagt der Vater. "Ich bin zufrieden", sagt die Mutter, wiegt die schlafende Azl hin und her, ihre am 18. August in der Chemnitzer Frauenklinik geborene dritte Tochter. Und die Rückkehr in die Heimat, wenn dort Frieden herrscht, ist das kein Wunsch? "Nein, im Irak ist immer Krieg", sagt Muneer Alabed. Er hat sein Land nie anders kennengelernt.