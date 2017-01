Feiern 2017 - Wo die Post abgeht

Das neue Jahr bietet in Mittelsachsen zahlreiche Gelegenheiten zum Feiern. "Freie Presse" stellt eine Auswahl für den Terminkalender zusammen.

erschienen am 02.01.2017



In Flöha starten die Flusspiraten erneut zur Kaperfahrt und eine besondere Schule feiert ein Jubiläum:

Flusspiratentreffen: Ebenso legendär wie das gesamte Spektakel ist die Dominanz der Grünberger Bootsbauer. Am 20. Mai geht es wieder darum, das originellste Gefährt in die Zschopau zu setzen - und natürlich damit nach etwa einem Kilometer flussabwärts das Ziel zu erreichen. Veranstalter ist der Förderverein für Nachwuchssport, der an diesem Tag auch das Kinderfest mit vielen Aktionen veranstaltet.

Flusspiratentreffen am 20. Mai in Flöha am Zusammenfluss von Zschopau und Flöha www.flusspiraten.de

Volkskunstschule: Die Volkskunstschule in Oederan feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Es sind übers Jubiläumsjahr verschiedene Ausstellungen geplant. "Wir haben einiges Material aus der 50-jährigen Geschichte zusammen getragen", sagt Leiter Rolf Büttner. Höhepunkt ist am 17. März des Treffen ehemaliger Schüler im Spital in Oederan, am Abend folgt ein Programm im Bürgersaal. Eine offizielle Festveranstaltung ist für den 1. September geplant.

50 Jahre Volkskunstschule Oederan am 17. März und 1. September

www.volkskunstschule.de

Licht-Menschen: Augustusburg will im September ein besonderes Stadtfest feiern. Vom 15. bis 17. September soll die Kleinstadt zur großen Bühne werden. Das preisgekrönte Projekt Kleinstadtmenschen wird dann gestartet, es gibt Konzerte und Kulturbeiträge, in leer stehenden Gebäuden sollen Diskussionsrunden mit Experten zu den Themen Stadtentwicklung, Energie und Mobilität stattfinden.

Lichtmenschen das Stadtfest in Augustusburg 15 bis 17. September

www.augustusburg.de

Geheimtipp: Klein, fein und fetzig - das Insect Lounge-Festival auf der Waldbühne in Börnichen bei Oederan gehört wohl zu den außergewöhnlichen Veranstaltungen. Der Eintritt ist frei, Zelten ist frei, Enthusiasmus ist Antrieb und Lohn vieler freiwilliger Helfer. Das Musikprogramm ist erlesen. Anfang oder Mitte August wird es stattfinden.

http://insectmusic.de/

Größte Party in Freiberg ist natürlich das Bergstadtfest, aber es gibt noch mehr zu feiern:

Bergstadtfest in Freiberg: Das größte Volksfest Mittelsachsens findet zum 32. Mal statt. Freibergs OB Sven Krüger (SPD) freut sich besonders auf die Bergparade am 25. Juni: "Da erwarten wir 500 Mitwirkende". Derzeit werde am Programm gefeilt. Eine Herausforderung besteht darin, dass der Messeplatz nicht mehr zur Verfügung stehen wird, auf dem bisher der Rummel stand. Auf dem Platz sollen die neue Unibibliothek sowie ein Forschungskomplex gebaut werden. Möglicherweise wird der Jahrmarkt deshalb auf zwei Standorte zu verteilt.

Bergstadtfest vom 22.- 25. Juni www.freiberg-service.de

Freiberger Frühlingsfest: Am verkaufsoffenen Sonntag soll die neue Tourist-Information im Silbermannhaus eröffnet werden. In dem historischen Gebäude am Schlossplatz hat der berühmte Orgelbauer Gottfried Silbermann (1683 bis 1753) gearbeitet. Hier hat auch die 1990 gegründete Gottfried-Silbermann-Gesellschaft ihren Sitz.

Frühlingsfest am 7. Mai, 13 bis 18 Uhr www.silbermann.org/

Königliche Urlaubsmesse: Die "Königliche Urlaubsmesse" auf dem Areal des Nussknackermuseums in Neuhausen findet 2017 zum zehnten Mal statt. Neben der amtierenden Nussknackerkönigin Christin haben sich zahlreiche Majestäten angekündigt, um für ihre Regionen die Werbetrommel zu rühren. Uwe Löschner, Organisator und Chef des Museums, erwartet zudem viele Besucher aus Tschechien. Vom 25. bis 28. Mai findet das 25. Treffen der Nussknacker-Sammler in der Schwartenberggemeinde statt.

Königliche Urlaubsmesse am 20. August am Nussknackermuseum in Neuhausen

nussknackermuseum-neuhausen.de

Geheimtipp: Am 16. Dezember tritt "Gipsy" wieder im "Schwarzen Ross" in Siebenlehn auf. Die fünfköpfige Rockband aus Thalheim feiert 2017 ihr 40-jähriges Bestehen. Der Auftritt in Siebenlehn hat Tradition; am Wochenende vor Heilig Abend wird das Konferenz- und Tagungshotel an der Freiberger Straße zum Rockpalast. Für viele Fans ist das Konzert wie ein Klassentreffen. Gespielt wird bis weit in den frühen Morgen; vor zwei Wochen ging es bis gegen 2.30 Uhr. www.gipsy-band.de

Rings um Rochlitz wird in diesem Jahr mit Musik gefeiert. Im Steinbruch gibt es ein kleines Jubiläum:

666 Jahre Markersdorf: Der Peniger Ortsteil mit knapp 140 Einwohnern feiert im Juni sein 666-jähriges Bestehen. Drei Tage lang wird ein abwechslungsreiches Programm geboten. Am Freitag geht es um die neue Ortschronik, am Samstag sind eine Ausstellung in der Festhalle sowie ein Markttreiben mit Kulturbeiträgen geplant, am Abend gibt es Musik und Tanz. Für Sonntag ist eine Abschlussveranstaltung geplant, sagt Ortsvorsteher Hartmut Bauer.

666 Jahre Markersdorf 9. bis 11. Juni

Internationales Musikfest: Die Milkauer Schalmeien brechen mit einer Tradition. Das Pfingst- und Musikfest findet nicht am Pfingstwochenende statt, sondern bereits am 25. März. Aber es bleibt ein familiär geprägtes Musikfest, sagt der Vereinsvorsitzende Holger Müller. Bis zu 3000 Besucher werden in der Hartharena erwartet, die im Vorjahr erstmals Veranstaltungsort war. Der Verein zählt etwa 80 Mitglieder.

Internationales Musikfest der Milkauer Schalmeien, 25. März ab 16 Uhr in der Hartarena in Hartha.

www.milkauer-schalmeien.de

Performance zum Stein: Für die 20. Auflage der Performance zum Stein in Rochlitz sind eine Rockoper und die Jubiläumsshow geplant. Die Rockoper "Faust" am Freitagabend verbindet Musik, Tanz und Texte von Johann Wolfgang von Goethe. Die Jubiläumsshow am Samstag soll einer der Konzerthöhepunkte in Mittelsachsen werden und den Porphyrsteinbruch am Rochlitzer Berg zum Kochen bringen.

Performance zum Stein am 23. Juni "Faust - Die Rockoper", am 24. Juni die Jubiläumsshow, jeweils ab 20.30 Uhr. www.mittelsachsen.de

Geheimtipp: Am dritten Augustwochenende findet in der Sandgrube im WechselburgerOrtsteil Hartha das 16. Treibsand-Freiland-Festival statt. Veranstalter sind mehrere Jugendklubs. Mehrere Bands und DJs heizen zwei Tage lang ein. 2002 waren es noch 100 Besucher, im Vorjahr bereits um die 500.

https://treibsand-freiland.de/

In Mittweida feiert die Wissenschaft ein Jubiläum und auf dem mittelsächsischen Meer geht die Post ab:

Hochschuljubiläum: Die Hochschule in Mittweida feiert ihr 150-jähriges Bestehen. Das Festwochenende Anfang Mai ist mit Veranstaltungen gespickt. Es gibt einen Festakt, einen Ball, am Samstag den Techniker-Bummel durch die Stadt und am Sonntag den Familientag. Der Klanglichtzauber mit dem Electric Light Orchestra am 6. Mai steht ebenfalls im Zeichen des Jubiläums.

150 Jahre Hochschule vom 5. bis 7. Mai in Mittweida www.hs-mittweida.de

Burg der Märchen: Sachsens schönste Ritterburg verwandelt sich zum 20. Mal in eine Burg der Märchen. Anfang September lädt der Märchenkönig zum Familienwochenende ein. Puppenspiel, Theater, Rätsel sowie ein Märchenmarkt stehen auf dem Programm.

Burg der Märchen 8. und 9. September auf der Burg Kriebstein www.burg-kriebstein.eu

Talsperrenfest: Ende Juli wird die Talsperre Kriebstein zur Festmeile. Die Schiffe des Zweckverbandes schippern zur legendären Bootsparade in Richtung Lauenhain übers Wasser. Mit dabei sind wieder zahlreiche Musikvereine und Kapellen aus der Region und natürlich private Hobbybootfahrer. Ein spektakulärer Augenschmaus soll am Samstagabend das große Höhenfeuerwerk in Kriebstein werden.

Talsperrenfest am 29. und 30. Juli in Kriebstein www.kriebsteintalsperre.de

Geheimtipp: Warum nicht mal ein Sport-Spektakel? Am 23. Juni wird das Chemnitztal zur Rennstrecke. Die besten deutschen Straßenradsportler ermitteln ihre Meister im Zeitfahren. Altmittweida, Claußnitz und Lichtenau wollen den Sport kulturell einrahmen. Für Zuschauer sind Spaß und Spannung garantiert.

www.gemeinde-altmittweida.de